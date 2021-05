Ukraiński deputowany pobity w studiu telewizyjnym [+VIDEO]

W czwartek w transmitowanym na żywo programie w ukraińskiej telewizji „Prawda Tut” doszło do bójki dwóch polityków – byłego deputowanego frakcji Solidarności Europejskiej Ołeha Barny i obecnego deputowanego frakcji Sługi Narodu Dmytra Sołomczuka. Zwycięsko z tego starcia wyszedł weteran takich starć Ołeh Barna. Do incydentu doszło, nomen omen, w programie pt. „Polityka bez reguł”.

Do bójki doszło podczas dyskusji o rynku ziemi. Początkowo politycy ograniczali się do agresji słownej. W pewnym momencie Barna wstał i zaatakował siedzącego w fotelu Sołomczuka.

Walczących polityków musiał rozdzielić prowadzący. Zdecydowano o kontynuowaniu programu po przesadzeniu Barny na inne miejsce. Sołomczuk, któremu Barna najwyraźniej podbił oko, odmówił jednak dalszego udziału w audycji. Jak podaje „Prawda Tut”, deputowany Sługi Narodu wezwał później policję do studia telewizyjnego.

Bójka w programie na żywo to dla Ołeha Barny nie pierwszyzna. W 2015 roku polityk Europejskiej Solidarności pobił się w studiu telewizji NewsOne z deputowanym Partii Radykalnej Jurijem Czyżmarem, łamiąc mu żebro.

Także w 2015 roku Barna zasłynął wyniesieniem z parlamentarnej trybuny premiera Arsenija Jaceniuka. Jego postępowanie wywołało bójkę z udziałem innych deputowanych.

W 2019 roku Barna zaatakował Swiatosława Jurasza polityka związanego z Wołodymyrem Zełenskim. Do starcia doszło w siedzibie stacji ZIK. Co ciekawe, Barna w ogóle nie brał udziału w programie, lecz słuchając w telewizji wypowiedzi Jurasza, przyjechał do studia i zaatakował go na korytarzu stacji. Barna złapał Jurasza za gardło rozdzierając mu koszulę i kilkakrotnie kopnął. Mężczyzn rozdzielili strażnicy, którzy wyprowadzili deputowanego z budynku.

