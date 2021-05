Amerykanie uważają, że Rosjanie rozmieszczają ciężki sprzęt na Krymie

Według misji USA przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rosja rozmieściła na okupowanym Krymie ciężki sprzęt wojskowy – przekazała w czwartek agencja prasowa Unian.

Jak poinformowała w czwartek agencja prasowa Unian, według misji USA przy OBWE Rosja rozmieściła na okupowanym Krymie różne rodzaje ciężkiej broni.

„W ramach szerszych wysiłków na rzecz destabilizacji Ukrainy i zakłócenia bezpieczeństwa regionalnego, Rosja zaangażowała się w wieloletnie zbrojenie na Krymie” – powiedziała 13 maja zastępca szefa misji Elisabeth Rosenstock-Siller Stałej Radzie w Wiedniu.

„Nawet gdy ogłosiła wycofanie swoich sił wzdłuż granicy z Ukrainą, Rosja niedawno przeniosła na Krym elementy systemów przeciwpowietrznych, wraz z czołgami bojowymi T-72B3, moździerzami 120 mm, haubicami 122 mm i pojazdami opancerzonymi” – podkreśliła dyplomatka.

Co więcej, Rosja nadal „wciela do wojska tysiące młodych mieszkańców Krymu, z których część została przeniesiona do rosyjskich jednostek wojskowych wyznaczonych do realizacji agendy Kremla w Donbasie”.

Misja USA przy OBWE wezwała Rosję do zaprzestania represji na Krymie i uwolnienia wszystkich ukraińskich więźniów politycznych, których posiada.

„Dalej wzywamy Rosję do zaprzestania militaryzacji i okupacji Krymu oraz usunięcia wszystkich sił i sprzętu ze wschodniej Ukrainy” – powiedziała.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak informowaliśmy wcześniej, urzędnicy Departamentu Obrony przekazali gazecie New York Times, że blisko 80 000 rosyjskich żołnierzy pozostało w pobliżu różnych pasów granicy z Ukrainą, co jest największą siłą, jaką Rosja zgromadziła tam od czasu aneksji Krymu przez Moskwę w 2014 roku.

Rosyjskie wojsko nakazało niektórym jednostkom powrót do koszar do 1 maja, ale wiele jednostek pozostawiło swoje ciężarówki i pojazdy opancerzone, co jest sygnałem, że mogą wrócić, jeśli prezydent Rosji Władimir Putin zdecyduje się je ponownie rozmieścić – uważają Amerykanie.

Analitycy wojskowi zauważyli, że rozmieszczenie wojsk Rosji miało być wyraźnie widoczne, jako próba napinania mięśni i część standardowej procedury operacyjnej Kremla, zwłaszcza na początku kadencji nowego prezydenta USA.

Kresy.pl/Unian