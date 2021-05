Francja: Szef Sztabu Generalnego wezwał wojskowych do zachowania neutralności politycznej

We wtorek szef Sztabu Generalnego sił zbrojnych Francji generał Francois Lecointre zaapelował do żołnierzy o przestrzeganie neutralności politycznej w związku z publikacją dwóch apeli, które zostały wysłane do prezydenta Emmanuela Macrona. Ostrzegały one przed zagrożeniem ze strony islamizmu.

Najbardziej rozsądnym krokiem jest z pewnością opuszczenie szeregów armii, aby swobodnie wyrażać swoje poglądy i przekonania – napisał w komunikacie do wojskowych Francois Lecointre cytowany przez „BBC”.

Generał nie zagroził wojskowym żadnymi sankcjami. Zarzucił im jednak złamanie „obowiązku dyskrecji”. Wyraził opinię, że ich „osobiste przekonania” uwikłały armię w niepożądaną debatę polityczną.

„Każdy żołnierz cieszy się wolnością myśli, ale musi jednoznacznie odróżniać obowiązki obywatelskie od wojskowych” – napisał generał Lecointre.

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia ponad tysiąc francuskich wojskowych niebędących w służbie czynnej, w tym 20 generałów, zarzuciło władzom „dezintegrację kraju” i pozwalanie na rozprzestrzenianie się islamizmu, ostrzegając przed groźbą „wojny domowej”. Poparła ich Marine Le Pen. Premier Francji potępił apel wojskowych i zagroził im sankcjami.

Na początku maja francuscy wojskowi po raz kolejny opublikowali apel w tygodniku „Valeurs Actuelles”. Zwrócili się do prezydenta Emmanuela Macrona o ratowanie kraju zagrożonego islamizmem. Apel podpisało tym razem 36 tys. wojskowych służby czynnej. Apel był skierowany do prezydenta, ministrów, parlamentarzystów i generałów. Autorzy przedstawili się jako żołnierze służby czynnej, którzy „niedawno rozpoczęli karierę”.

