Francja: protesty po tym, jak sąd zdecydował, że imigrant, który zamordował kobietę krzycząc „Allahu akbar”, nie poniesie kary

Francuski sąd zdecydował, że imigrant z Mali, który z antysemickich motywów zamordował swoją sąsiadkę narodowości żydowskiej, nie może stanąć przed sądem, ponieważ był niepoczytalny z powodu… zażywania marihuany. Wywołało to masowe protesty we Francji i poza jej granicami.

Do morderstwa doszło w 2017 roku w Paryżu. 27-letni wówczas imigrant z Mali Kobili Traore wszedł do mieszkania swojej sąsiadki, 65-letniej Sarah Halimi w czasie, gdy spała. Traore pobił ją krzycząc „Allahu Akbar” i recytując wersety Koranu, po czym wyrzucił ją przez balkon z trzeciego piętra. Sąsiedzi zeznali, że słyszeli, jak imigrant krzyczał, że zabił „diabła”, używając słowa w języku arabskim.

Traoré powiedział później śledczym, że wiedział, że Halimi była Żydówką, ale zaprzeczył, że jego działania były antysemickie, ponieważ znajdował się w stanie zaburzenia psychotycznego wywołanego przez marihuanę. Jak ustalono, zabójca odurzał się marihuaną w ogromnych ilościach.

Najpierw sąd pierwszej instancji, a w poprzedni czwartek sąd apelacyjny, uznały, że Traore nie może być sądzony, ponieważ był niepoczytalny. Sąd apelacyjny przyznał, że przestępstwo miało antysemicki charakter, ale podtrzymał wcześniejsze orzeczenie sądu, że nie można sądzić Traore za morderstwo, ponieważ intensywne palenie marihuany sprawiło, że nie był wtedy przy zdrowych zmysłach. Według pięciu z siedmiu psychiatrów, którzy go badali, Traoré wpadł w urojenia, kiedy zabił kobietę. Mężczyzna do dzisiaj przebywa w szpitalu psychiatrycznym.

Decyzje francuskich sądów wywołały oburzenie nie tylko we Francji, ale także poza jej granicami, szczególnie wśród środowisk żydowskich. W niedzielę tysiące ludzi wyszło na ulice Paryża, Marsylii, Lyonu, Strasbourgu, Bordeaux i innych francuskich miast, a także Tel Awiwu, Londynu, Los Angeles, Miami i Nowego Jorku, by zaprotestować przeciwko wyrokowi w sprawie Traore.

Massive rally in Paris in memory of Sarah Halimi & to protest the high court's decision that her murderer was not criminally responsible for his crime. #JusticeForSarah

pic.twitter.com/OitCtOBRZp

— European Jewish Congress (@eurojewcong) April 25, 2021