Trump potwierdził, że jeśli Kolegium Elektorów zagłosuje na kandydata Demokratów, opuści Biały Dom

Prezydent USA Donald Trump powiedział dziennikarzom w czwartek, że opuści Biały Dom, jeśli Kolegium Elektorów zagłosuje na demokratę Joe Bidena – poinformowała agencja prasowa Reuters.

„Jeśli tak (zagłosują), popełnią błąd” – powiedział Trump.

Na pytanie, czy opuści Biały Dom w takiej sytuacji, Trump odpowiedział: „Na pewno tak. Na pewno. I wiesz o tym”.

„To będzie bardzo trudne do przyznania, ponieważ wiemy, że doszło do masowego oszustwa” – dodał Trump.

Wcześniej informowaliśmy, że prezydent Donald Trump dał sygnał do rozpoczęcia procesu przekazywania władzy. Przywódca USA poinformował o tym na Twitterze w poniedziałek.

„Jestem pewien, że weźmiemy górę w walce. Jednakże, w najlepiej pojętym interesie kraju dałem Emily Murphy i jej ekipie sygnał do rozpoczęcia procesu przekazywania władzy. Mojemu zespołowi nakazałem to samo” – napisał w poniedziałek na Twitterze prezydent USA Donald Trump. Amerykańska agencja GSA (General Services Administration) przyznała jednocześnie, że Joe Biden jest zwycięzcą wyborów prezydenckich. Umożliwia to rozpoczęcie przez prezydenta elekta procesu formalnego przejmowania władzy od obecnej administracji.

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

„Chciałbym przy tej okazji podziękować Emily Murphy stojącej na czele GSA (General Services Administration) za jej niezłomne oddanie i lojalność wobec naszego Kraju. Była ona obiektem napaści, gróźb i nadużyć, a ja nie chcę, by to dalej było udziałem zarówno jej samej i jej rodziny, jak i podległej jej agencji” – napisał Trump.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

Kresy.pl/Reuters/Guardian