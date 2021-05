Eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie (Kresowy Przegląd Tygodnia #28)

Konflikt eskalował po poniedziałkowej interwencji izraelskich służb bezpieczeństwa na Wzgórzu Świątynnym; w wyniku izraelskich nalotów na Strefę Gazy zginęło już prawie 200 osób, z czego niemal 60 dzieci; według Czerwonego Krzyża intensywność walk jest bezprecedensowa.

Eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie

Konflikt eskalował po poniedziałkowej interwencji izraelskich służb bezpieczeństwa. Przerażające sceny na Wzgórzu Świątynnym przypominały wybuch drugiej intifady, bo tysiące muzułmanów i pielgrzymów zostało rozproszonych przy pomocy gazu łzawiącego, granatów hukowych i gumowych kul. W wyniku tych działań rannych zostało kilkaset osób.

Niedziela jak dotąd była najkrwawszym dniem konfliktu. Ogółem liczba ofiar izraelskiego ostrzału Strefy Gazy wzrosła do 190, w tym 55 dzieci. 1230 osób odniosło rany. W samą niedzielę w wyniku zniszczenia trzech budynków mieszkalnych śmierć poniosły 42 osoby, w tym ósemka dzieci. Według Czerwonego Krzyża intensywność walk jest bezprecedensowa. Rakiety wystrzelone przez Hamas zabiły 10 osób i raniły 288.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu, obwiniając Hamas za rozpoczęcie działań wojennych przez ostrzeliwanie Izraela rakietami, powiedział w sobotę, że Izrael będzie kontynuował uderzenia w Gazie tak długo, jak będzie to konieczne i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby uniknąć ofiar wśród ludności cywilnej.

Izraelskie wojsko poinformowało, że niedzielny ostrzał rakietowy ze strony palestyńskiej był najintensywniejszy od czasu wojny z Libanem w 2006 roku. W ciągu ostatnich sześciu dni Hamas wystrzelił ok. 3 tys. rakiet w stronę terytorium Izraela, choć większość z nich została przechwycona przez Żelazną Kopułę – izraelski system obrony powietrznej.

W niedzielę działania Izraela potępiła Organizacja Współpracy Islamskiej, która określiła je jako „brutalną agresję” i zarzuciła Izraelowi łamanie prawa międzynarodowego.

W sobotę po południu siły izraelskie zbombardowały i zniszczyły 12-piętrowy wieżowiec al-Dżala w Gazie. Mieściły się w nim m.in. biura agencji Associated Press oraz stacji al-Dżazira, a także innych mediów.

W poniedziałek biuro medialne władz w Strefie Gazy skrytykowało platformy mediów społecznościowych za „cenzurowanie treści palestyńskich” podczas obecnej eskalacji w regionie. Wspomniano konkretnie o Twitterze i Instagramie. Palestyńczycy uważają, że platformy te są odpowiedzialne za usuwanie palestyńskich treści i blokowanie dziesiątek kont pro-palestyńskich ze względu na relację z wydarzeń w meczecie Al-Aksa. Instagram i Twitter obwiniły błędy techniczne za usuwanie postów wspominających o możliwej eksmisji Palestyńczyków ze Wschodniej Jerozolimy, ale organizacje zajmujące się prawami w mediach społecznościowych obawiają się, że działają „dyskryminujące” algorytmy i chcą większej przejrzystości.

Bardzo trudna sytuacja utrzymywała się na początku tygodnia w Lod, izraelskim tzw. mieście mieszanym, z liczną mniejszością arabską, gdzie wcześniej wybuchły gwałtowne zamieszki, podczas których m.in. podpalono kilka synagog, wiele samochodów, a także niszczono sklepy należące do Żydów. Po dramatycznym apelu burmistrza miasta, na miejsce ściągnięto oddziały izraelskiej policji granicznej. W Lod oraz kilku innym miastach ogłoszono stan wyjątkowy. Podobne zdarzenia miały miejsce w innych miejscach, m.in. w Ramli, gdzie miało dojść do ataków na domy Żydów, a także w Akrze, gdzie spalono restaurację i hotel należące do Żyda. Z drugiej strony, informowano o agresywnych działaniach Izraelczyków względem ludności arabskiej. Rzucano kamieniami w ich samochody, a w rejonie Lod podłożono ogień na muzułmańskim cmentarzu. Podano też, że Żyd, obywatel Izraela, zabił Palestyńczyka, który również był izraelskim obywatelem.

Chiny oskarżyły Stany Zjednoczone o „obojętność” na sytuację Palestyńczyków w konflikcie na Bliskim Wschodzie. „Wiemy, że Stany Zjednoczone zawsze twierdziły, że troszczą się o prawa człowieka wśród muzułmanów… ale Stany Zjednoczone były obojętne na cierpienia narodu palestyńskiego, a nawet zablokowały wspólne oświadczenie” – powiedziała w piątek rzeczniczka chińskiego MSZ. „W tym samym czasie Stany Zjednoczone, opierając się na kłamstwach i politycznych uprzedzeniach, zawarły zmowę z Niemcami, Wielką Brytanią i niektórymi innymi sojusznikami, aby zorganizować bezsensowne spotkanie w imieniu ONZ w sprawie Xinjiangu” – powiedziała. „Stany Zjednoczone powinny zrozumieć, że życie palestyńskich muzułmanów jest równie cenne”.

Prezydent USA Joe Biden powiedział wcześniej, że nie sądzi, aby Izrael zareagował przesadnie w odpowiedzi na ostrzał rakietowy ze Strefy Gazy.

Według szefa niemieckiej dyplomacji, Hamas stosuje wobec Izraela „terroryzm rakietowy” i celowo zaognia konflikt z Izraelem. Działania palestyńskiej organizacji skrytykował też rzecznik Angeli Merkel. Inni niemieccy politycy potępiają antyizraelskie i pro-palestyńskie incydenty i demonstracje w Niemczech. W Münster przed wejściem do synagogi spalono izraelską flagę. Z kolei w Bonn doszło m.in. do ataku na miejscową synagogę. Do antyizraelskich incydentów doszło też wcześniej w innych niemieckich miastach.

Na znak solidarności z Izraelem, prezydent Czech i kanclerz Austrii oficjalnie wywiesili izraelskie flagi.

