Strefa Gazy: liczba ofiar śmiertelnych izraelskich nalotów wzrosła do 190, w tym 55 dzieci. Najkrwawszy dzień konfliktu

Ogółem liczba ofiar izraelskiego ostrzału Strefy Gazy wzrosła do 190, w tym 5 dzieci. 1230 osób odniosło rany. W samą niedzielę w wyniku zniszczenia trzech budynków mieszkalnych śmierć poniosły 42 osoby, w tym ósemka dzieci. Według Czerwonego Krzyża intensywność walk jest bezprecedensowa.

Rakiety wystrzelone przez Hamas zabiły 10 osób i raniły 288.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu, obwiniając Hamas za rozpoczęcie działań wojennych przez ostrzeliwanie Izraela rakietami, powiedział w sobotę, że Izrael będzie kontynuował uderzenia w Gazie tak długo, jak będzie to konieczne i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby uniknąć ofiar wśród ludności cywilnej.

„Stroną, która ponosi winę za tę konfrontację nie jesteśmy my, to ci, którzy nas atakują” – powiedział Netanjahu w telewizyjnym przemówieniu. „Wciąż jesteśmy w trakcie tej operacji, jeszcze się nie skończyła, a operacja będzie kontynuowana tak długo, jak będzie to konieczne”.

Izraelskie wojsko poinformowało, że niedzielny ostrzał rakietowy ze strony palestyńskiej jest najintensywniejszy od czasu wojny z Libanem w 2006 roku. W ciągu ostatnich sześciu dni Hamas wystrzelił ok. 3 tys. rakiet w stronę terytorium Izraela, choć większość z nich została przechwycona przez Żelazną Kopułę – izraelski system obrony powietrznej.

