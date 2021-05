Prezydent Czech i kanclerz Austrii oficjalnie wywiesili flagi Izraela [+FOTO]

Na znak solidarności z Izraelem, prezydent Czech i kanclerz Austrii oficjalnie wywiesili izraelskie flagi.

W piątek nad zamkiem w Pradze wywieszono flagę Izraela. Uczyniono to zgodnie z decyzją prezydenta Czech, Milosza Zemana, jako wyraz solidarności z państwem żydowskim w związku z eskalacją przemocy na Bliskim Wschodzie.

Jak podają czeskie media, izraelska flaga tymczasowo zastąpiła flagę Unii Europejskiej na pierwszym dziedzińcu zamku. Na drugim z masztów pozostawiono flagę Republiki Czeskiej.

Z rozhodnutí prezidenta republiky 🇨🇿 Miloše Zemana byla dnes na čestném dvoře, I. nádvoří Pražského hradu, vyvěšena jako výraz jednoznačné podpory a solidarity vlajka Státu Izrael 🇮🇱#WeStandWithIsrael pic.twitter.com/wnmlfat44c — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 14, 2021

Szef MSZ Czech Jakub Kulhanek również wyraził w sieci swoje poparcie dla Izraela, który jego zdaniem mierzy się z „barbarzyńskim atakiem”. Zaznaczył, że państwo żydowskie ma pełne prawo do tego, by się bronić. Zapowiedział też, że wywiesi izraelską flagę na budynku MSZ Czech.

Do wywiedzenia flagi Izraela wezwano także burmistrza Pragi.

Takie działania podjęto nie tylko w Pradze. W Wiedniu flaga Izraela załopotała w piątek nad siedzibą kanclerza Austrii, obok flagi państwowej i unijnej.

kanclerz Austrii flagę wywiesił, a u nas ciągle nic pic.twitter.com/puoZJTno7w — Wojciech Szewko (@wszewko) May 14, 2021

Jak pisaliśmy, w nocy z czwartku na piątek izraelskie lotnictwo przeprowadziło potężny nalot na 150 celów w Strefie Gazy, z równoczesnym ostrzeliwaniem stanowisk Hamasu przez siły lądowe. Ze strony palestyńskiej w stronę Izraela wystrzelono setki kolejnych rakiet.

W piątek do kolejnych starć doszło w Jerozolimie, w rejonie kompleksu meczetu al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym, gdzie miała miejsce ofensywa izraelskiej policji. Z kolei na Zachodnim Brzegu Jordanu, przy granicy z Izraelem, w wielu punktach doszło do starć z użyciem broni i ostrej amunicji. Na granicach Izraela z Jordanią i Libanem miały miejsce propalestyńskie demonstracje. Część osób próbowała przedrzeć się na terytoria okupowane przez Izrael. Wieczorem do gwałtownych starć doszło w rejonie Betlejem. Z kolei w rejonie Jerozolimy w starciach z Palestyńczykami mieli brać udział uzbrojeni izraelscy ekstremiści. Ze Strefy Gazy wystrzelono kolejne rakiety, na co Izrael odpowiedział bombardowaniem, m.in. w północnej części enklawy.

