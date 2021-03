Świat – inne (Kresowy Przegląd Tygodnia #20)

W 2019 r. ponad 700 tys. osób uzyskało obywatelstwo państw UE; WB zwiększa zapasy broni jądrowej; zwiększa się europejska i chińska aktywność na Pacyfiku; Hiszpania zalegalizowała eutanazję; portugalski TK stwierdził, że ustawa legalizująca eutanazję jest niezgodna z konstytucją; Dania dąży do likwidacji imigranckich gett; Turcja wycofała się z Konwencji Stambulskiej; w Bułgarii rozbito rosyjską siatkę szpiegowską; amerykanie kontrolują 90 proc. syryjskiej ropy; Iran rozpoczął wzbogacanie uranu; przedterminowe wybory w Armenii odbędą się 20 czerwca; sąd w Twerze zaakceptował usunięcie tablicy upamiętniającej pomordowanych polskich oficerów; coraz mniej Rosjan uważa Rosję za część Europy; w Kanadzie aresztowano ojca, który zwracał się do transpłciowej córki „ona”; na Uniwersytecie Columbia organizowane są osobne uroczystości dla czarnych, Latynosów, Azjatów, rdzennych Amerykanów, LGBTQ i biednych; Putin zaproponował Bidenowi debatę po tym jak ten zapowiedział, że odpowie on za ingerencję w amerykańskie wybory; Biden wezwał migrantów, aby nie przyjeżdżali na granicę USA, bo służby sobie nie radzą z rekordową falą migracji; Watykan zapowiedział, że nie będzie błogosławić par homoseksualnych – nie spodobało się to niemieckim duchownym; państwa Azji Południowo-Wschodniej mają poważne problemy demograficzne.

Świat – inne

W 2019 roku ok. 706 400 osób uzyskało obywatelstwo państwa członkowskiego UE , w którym mieszkali. W 2018 roku było to 672 300 osób, a w 2017 roku 700 600 – podał Eurostat. W 2019 roku Marokańczycy byli największą grupą wśród nowych obywateli UE (66 800 osób, z których 84% uzyskało obywatelstwo Hiszpanii, Włoch lub Francji), przed Albańczykami (41 700, 62% uzyskało obywatelstwo Włoch), Brytyjczykami (29 800, 75% nabytych obywatelstw Niemiec, Szwecji lub Francji), Syryjczyków (29 100, 69% nabytych obywatelstw Szwecji), Turków (28 600, 57% nabytych obywatelstw niemieckich), Rumunów (26 600, 60% nabytych obywatelstw włoskich lub niemieckich), Brazylijczyków (23 500, 73% uzyskało obywatelstwo Włoch lub Portugalii), Ukraińców (18 100, 59% uzyskało obywatelstwo Niemiec, Polski lub Włoch), Algierczyków (18 000, 82% uzyskało obywatelstwo francuskie) i Rosjan (16 400, 31% nabyło obywatelstwo niemieckie).

Wielka Brytania planuje zwiększyć swoje zapasy broni jądrowej, aby przeciwdziałać rosnącym zagrożeniom na całym świecie – ogłosił premier Boris Johnson, odnosząc się do gruntownych zmian w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa kraju. Maksymalny limit liczby głowic nuklearnych w Wielkiej Brytanii wzrośnie ze 180 do 260.

Niemcy wysyłają fregatę „Bayern” na Indo-Pacyfik. Chcą w ten sposób pokazać swoją obecność w kontrowersyjnym rejonie Morza Południowochińskiego – podawały na początku marca niemieckie media, powołując się na specjalne wytyczne niemieckiego resortu obrony. Portal news.com.au zwraca uwagę na ogólne ożywienie militarne państw europejskich w kwestii regionu Indo-Pacyfiku. Zdaniem medium jest to spowodowane ambicjami Chin, które dążą do posiadania najpotężniejszej floty świata.

Władze Filipin poinformowały o odnotowaniu obecności 220 chińskich okrętów na rafie Whitsun w dniu 7 marca. Rafa ta jest położona na obszarze Morza Południowochińskiego, który zarówno Filipiny jak i Chińska Republika Ludowa uważają za własną morską strefę ekonomiczną. Władze tych pierwszych twierdzą, że przeprowadzony przez ich służby monitoring potwierdza, że na wszystkich chińskich jednostkach znajdowały się załogi złożone z wojskowych dlatego traktują je w kategorii okrętów.

Hiszpania przyjęła ustawę legalizującą eutanazję, stając się czwartym krajem w Europie, który w pewnych okolicznościach pozwala zakończyć własne życie.

We wtorek Trybunał Konstytucyjny Portugalii orzekł, że przyjęta w styczniu przez portugalski parlament ustawa legalizująca eutanazję jest niezgodna z ustawą zasadniczą tego kraju.

Rząd Danii przygotował projekt ustawy, który ma za zadanie „zmniejszyć ryzyko istnienia równoległych społeczeństw religijnych i kulturowych”, jak podał brytyjski portal Mail Online. Choć jego autorzy zrezygnowali z kontrowersyjnego terminu „getto” jakie miał się w nim pierwotnie pojawić, to w treści projektu i tak pozostały parametry jakie mają zapewnić integrację imigrantów. W projekcie, w którym rewizji poddano wiele dotychczasowych przepisów regulujących kwestie imigracyjne i społeczne, duńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaproponowało w praktyce ograniczenie udziału mieszkańców „niezachodniego” pochodzenia w każdej duńskiej dzielnicy do maksymalnie 30 proc. Cel ten ma zostać osiągnięty w ciągu 10 lat od wejścia w życie ustawy.

W piśmie adresowanym w czwartek do sekretarza generalnego EPL Antonio Lopeza-Isturiza White’a Fidesz poinformował o rezygnacji z członkostwa w Europejskiej Partii Ludowej. Przypomnijmy, że powodem opuszczenia frakcji EPL w PE przez Fidesz była niezgoda Węgrów na zmianę regulaminu tej frakcji. Chodziło o forsowaną przez przeciwników Fideszu możliwość stosowania kar dyscyplinarnych nie tylko wobec poszczególnych członków europarlamentu, ale dla całej reprezentacji danej partii narodowej.

Turcja wycofała się z Konwencji Stambulskiej. Prezydent Recep Tayyip Erdogan unieważnił w sobotę rano dekretem akt ratyfikacji konwencji.

Cambridge w stanie Massachusetts na nowo zdefiniowano związki partnerskie, aby nadać związkom z więcej niż dwoma osobami takie same prawa jak małżeństwu – poinformowała w sobotę Catholic News Agency.

Bułgarska prokuratura ogłosiła w piątek, że członkowie grupy szpiegowskiej, w tym byli i obecni oficerowie wywiadu wojskowego, przekazali tajne informacje o Bułgarii, NATO i UE urzędnikowi ambasady Rosji w Sofii. W ciągu ostatnich 18 miesięcy Bułgaria wydaliła sześciu rosyjskich dyplomatów, w tym attache wojskowego, w związku z podejrzeniem szpiegostwa. Według służb były wysoki rangą urzędnik bułgarskiego wywiadu wojskowego zwerbował osoby mające dostęp do informacji niejawnych z Bułgarii, NATO i Unii Europejskiej. Lider grupy wykorzystał swoją żonę do przekazania informacji funkcjonariuszowi ambasady rosyjskiej w Sofii – poinformowała Sijka Milewa, rzeczniczka prokuratury.

Źle ustawiony radar i błąd operatora obrony powietrznej były przyczynami zestrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego w styczniu 2020 roku, w wyniku czego zginęło 176 osób – poinformowała w środę agencja prasowa Reuters powołując się na raport końcowy irańskiego lotnictwa cywilnego.

Syryjski minister ds. ropy Bassam Toma’a ujawnił, że około 90 procent syryjskiej ropy znajduje się pod kontrolą sił amerykańskich.

Iran przeprowadzi zimne testy swojego przeprojektowanego reaktora jądrowego Arak, co jest wstępem do pełnego uruchomienia go w dalszej części roku, poinformowała w piątek irańska Organizacja Energii Atomowej.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała w raporcie dla państw członkowskich na początku poprzedniego tygodnia, że ​​Iran rozpoczął wzbogacanie uranu w swojej podziemnej fabryce w Natanz za pomocą drugiego typu zaawansowanej wirówki, IR-4, w kolejnym naruszeniu umowy z 2015 roku.

Iran nie ufa amerykańskim obietnicom, które dotyczą zniesienia sankcji i powróci do swoich zobowiązań, wynikających z porozumienia nuklearnego z 2015 r. tylko wtedy, gdy USA w pełni zniosą sankcje – oświadczył w niedzielę przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei.

Przedterminowe wybory parlamentarne mają się odbyć w Armenii 20 czerwca, tymczasem, jak twierdzi portal „Komsomolskiej Prawdy” jej premier już ruszył w objazd po kraju, co rosyjska redakcja traktuje jako rozpoczęcie kampanii wyborczej. Zwróciła ona szczególnie uwagę na wypowiedź dotyczącą Rosji jaką Paszynian wygłosił na wiecu w miejscowości Oganawan. „Czy nasz strategiczny partner – Rosja wypełnił swoje zobowiązanie sojusznicze? Tak. Jednoznacznie i bezspornie! I tu jest bardzo delikatny moment. My po prostu przez długi czas przypisywaliśmy Rosji takie zobowiązania, których ona w istocie nie ma. To bardzo ważny niuans. Powinniśmy zrozumieć, że Rosja to przyjaciel i strategiczny sojusznik Armenii, ale nie wróg Azerbejdżanu. I powinniśmy pamiętać, że te sojusznicze zobowiązania mają określone ramy” – powiedział na wiecu Paszynian.

Przywrócenie Rosji jako jednego scentralizowanego państwa jest kluczowym kamieniem milowym ostatnich dwudziestu lat, twierdzi prezydent Władimir Putin, nazywając przyłączenie Krymu do Rosji historycznym wydarzeniem sygnalizującym, że państwo się umacnia. Putin wcześniej podczas gali z okazji 7. rocznicy zajęcia Krymu przez Rosję powiedział: „Krym to święta ziemia Rosji, święte miejsce i centrum duchowej jedności narodu”.

Partia Wolności Narodowej (PARNAS) na sobotnim zjeździe uznała, że nie poprze strategii „inteligentnego głosowania” wysuniętej przez Aleksieja Nawalnego. Informacje o decyzji liberalnej partii, której przewodzi były premier Michaił Kasjanow podał w niedzielę portal telewizji Biełsat. Kasjanow ogłosił, że partia nie będzie popierać wysuniętej przez Nawalnego koncepcji „inteligentnego głosowania” w jesiennych wyborach do Dumy Państwowej. Strategia propagowana przez uwięzionego opozycjonistę zakłada głosowanie w okręgach jednomandatowych na każdego najsilniejszego oponenta kremlowskiej „Jednej Rosji”, nawet jeśli będzie on reprezentować partie koncesjonowanej opozycji takie jak „Sprawiedliwa Rosja” czy Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej.

Sąd w Twerze w Rosji oddalił pozew Stowarzyszenia Memoriał przeciwko zdjęciu z fasady dawnej siedziby NKWD w Twerze tablicy upamiętniającej zabitych tam polskich jeńców z obozu w Ostaszkowie – dowiedziała się we wtorek Polska Agencja Prasowa.

Z najnowszego sondażu Centrum Lewady wynika, że tylko 29 proc. obywateli Rosji zgadza się z definiowaniem jej jako „kraju europejskiego”. 64 proc. respondentów odpowiedziało natomiast, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że Rosja to „kraj europejski”. Natomiast 7 proc. nie miało zdania lub nie potrafiło odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Centrum Lewady zwróciło uwagę na zmieniające się poglądy w tej sprawie. W 2019 r. w sondażu Centrum jeszcze 37 proc. obywateli Rosji postrzegało ją jako kraj europejski, zaś przeciwnego zdania było 55 proc.

Jeszcze wyraźniej proces zmiany podglądów widać, gdy weźmiemy pod uwagę wyniki analogicznego sondażu z 2008 r. Wówczas jeszcze większość pytanych Rosjan uznawała swój kraj za europejski – tak odpowiedziało 52 proc. respondentów. Co ciekawe z poglądem, że Rosja to kraj europejski najbardziej zgadzają się respondenci najstarsi, w wieku powyżej 55 lat – 33 proc. Wśród Rosjan w wieku 40-54 lat proporcja ta wyniosła 28 proc., wśród respondentów w wieku 25-39 lat – 26 proc., a wśród osób w wieku 18-24 lat – 23 proc.

W sobotę szef resortu obrony USA Lloyd Austin oświadczył, że sojusznicy i partnerzy Stanów Zjednoczonych powinni odchodzić od rosyjskiego sprzętu wojskowego, jeżeli chcą uniknąć amerykańskich sankcji. Słowa padły w Nowym Delhi po spotkaniu z szefem resortu obrony Indii Rajnathem Singhiem.

Kanadyjczyk został aresztowany za przemoc wobec dziecka, bo pomimo gróźb sądu konsekwentnie mówił „ona” o swojej 14-letniej córce, która uważa się za transpłciowego chłopca i bez zgody ojca rozpoczęła eksperymentalną „terapię” hormonalną.

Oprócz głównej ceremonii ukończenia nauki, Uniwersytet Columbia oświadczył, że ​​zorganizuje również oddzielne uroczystości dla czarnych, Latynosów, Azjatów, rdzennych Amerykanów, LGBTQ i studentów „pierwszego pokolenia” (których rodzice nie zdobyli wyższego wykształcenia) lub o niskich dochodach. Będą one dobrowolne i otwarte dla wszystkich studentów.

Pamiętam, jak w dzieciństwie kłóciliśmy się na podwórku. Mówiliśmy: kto się przezywa, ten sam się tak nazywa – powiedział Władimir Putin odpowiadając amerykańskiemu przywódcy Joe Bidenowi, który podczas wywiadu dla telewizji ABC News stwierdził, że uważa Putina za mordercę i dodał, że nie sądzi, aby prezydent Rosji „miał duszę”. Putin podkreślił, że zależy mu na utrzymaniu obustronnych relacji z USA oraz że chce rozmawiać w Bidenem o bilateralnych stosunkach i konfliktach regionalnych. Sprecyzował, że jest gotowy do rozmowy z amerykańskim prezydentem w piątek lub w poniedziałek. – Chciałbym zaprosić prezydenta Bidena do kontynuowania naszej dyskusji, ale pod warunkiem, że faktycznie to zrobimy na żywo, w internecie. Bez żadnego opóźnienia, w otwartej, bezpośredniej dyskusji – powiedział Putin na antenie kanału telewizyjnego Rossija 24. Wcześniej Biden stwierdził, że Rosja „odpowie” za mieszanie się do amerykańskich wyborów.

Amerykański prezydent Joe Biden wezwał migrantów, by nie przyjeżdżali na amerykańską granicę, gdzie od tygodni władze i służby mierzą się z rekordową falą migracji. Republikanie mówią o „granicznym kryzysie Bidena”.

Watykańska Kongregacja Nauki Wiary ogłosiła w poniedziałek, że duchowni Kościoła Katolickiego nie będą błogosławić par homoseksualnych. Kongregacja wydała oświadczenie, w którym stwierdza, że Kościół nie dysponuje władzą udzielania błogosławieństw związkom homoseksualnym. Oświadczenie zostało wydane za wiedzą i zgodą papieża Franciszka. Oznacza to, że księża powinni odmawiać parom homoseksualnym proszącym o błogosławieństwo dla ich związku. Watykan zdecydował także o odmowie udzielania błogosławieństw parom homoseksualnym, aby uniknąć skojarzenia tego obrzędu z sakramentem małżeństwa.

Oficjalne stanowisko Kongregacji Nauki Wiary wywołało duże poruszenie w Niemczech. W kraju tym, podobnie jak np. w Austrii czy Szwajcarii, znacząca część duchownych, włącznie z hierarchami, a także teologów i działaczy organizacji formalnie katolickich opowiada się za błogosławieniem par jednopłciowych, do czego zresztą już tam od lat dochodzi. W związku z tym, Kościół w Niemczech chciałby formalnie zaaprobować istniejący już nieoficjalny, czy półoficjalny, stan faktyczny.

W zeszłym roku Korea Południowa, Tajwan i Hongkong odnotowały naturalny spadek liczby ludności – co oznacza, że w tych krajach było więcej zgonów niż urodzeń – po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia udostępniania danych na ten temat. Liczba noworodków znacznie spadła także w Chinach kontynentalnych. Spadki populacji netto rozpoczęły się 10 lat wcześniej, niż się powszechnie oczekiwano, poddając w wątpliwość długoterminowe perspektywy wzrostu dla tych krajów – podkreśla portal asia.nikkei.com.

