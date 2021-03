Błąd ludzki przyczyną zestrzelenia ukraińskiego samolotu nad Iranem – twierdzą irańscy śledczy

Źle ustawiony radar i błąd operatora obrony powietrznej były przyczynami zestrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego w styczniu 2020 roku, w wyniku czego zginęło 176 osób – poinformowała w środę agencja prasowa Reuters powołując się na raport końcowy irańskiego lotnictwa cywilnego.

Według oświadczenia kanadyjskich władz w raporcie z zestrzelenia samolotu PS752 Ukraine International Airlines „nie podejmuje się próby odpowiedzi na krytyczne pytania dotyczące tego, co naprawdę się wydarzyło i wydaje się niekompletny”. Wiele ofiar katastrofy było obywatelami Kanady.

„Nie będzie pocieszenia dla rodzin, ponieważ nie przedstawiono całej historii, pełnej historii z twardymi dowodami na jej poparcie” – dodał Ralph Goodale, doradca premiera Kanady do sprawy katastrofy.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy również skrytykował raport, nazywając go cyniczną próbą ukrycia prawdziwych przyczyn katastrofy przez władze Republiki Islamskiej, co jak podejrzewa, było zamierzone.

Irański raport mówi: „Samolot został zidentyfikowany jako wrogi cel z powodu błędu operatora obrony powietrznej… i wystrzelono w niego dwa pociski”.

„Załoga lotu nie odegrała roli w spowodowaniu błędu przez baterię obrony przeciwlotniczej” – dodano w raporcie. „Po przeniesieniu taktycznym, odpowiednia jednostka obrony powietrznej nie dostosowała kierunku systemu z powodu błędu ludzkiego, co spowodowało, że operator obserwował cel lecący na zachód od lotniska jako cel zbliżający się do Teheranu z południowego zachodu na względnie małej wysokości”, głosi raport końcowy.

„Nie otrzymawszy zgody ani odpowiedzi z centrum dowodzenia, operator zidentyfikował cel jako wrogi i wystrzelił pocisk w samolot wbrew zaplanowanej procedurze” – napisano.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba potępił raport w poście na Facebooku. „To, co widzieliśmy w opublikowanym dzisiaj raporcie, to nic innego jak cyniczna próba ukrycia prawdziwych przyczyn zestrzelenia naszego samolotu” – powiedział.

Kuleba twierdzi, że śledztwo Iranu nie było zgodne z międzynarodową praktyką, zignorowało dowody dostarczone przez Ukrainę i wyciągnięło wybiórcze wnioski.

Ukraińscy śledczy wszczęli własne dochodzenie w sprawie możliwego umyślnego zestrzelenia w związku z katastrofą. Kanada oświadczyła, że ​​wkrótce ujawni wyniki własnych dochodzeń.

Jak informowaliśmy na naszym portalu, rząd Iranu przeznaczył w grudniu po 150 000 dolarów dla rodzin każdej ze 176 ofiar zestrzelonego samolotu pasażerskiego. „Gabinet zatwierdził jak najszybsze przekazanie 150 000 dolarów lub równowartości w euro rodzinom ofiar katastrofy ukraińskiego samolotu”.

Ukraińska strona uważa, że odszkodowania powinny zostać wynegocjowane i wezwała do postawienia winnych przed sądem.

Już we wrześniu 2020 roku strona irańska sygnalizowała, że jest gotowa do wypłacenia „pełnego odszkodowania za to, co zrobiła”.

Iran początkowo obwinił katastrofę o problem techniczny, a później przyznał się do nieumyślnego zestrzelenia samolotu i pomylenia go z „wrogim celem” pośród wzmożonych napięć wkrótce po tym, jak siły amerykańskie zabiły najważniejszego irańskiego generała Kasema Solejmaniego w Iraku.

W swoim końcowym raporcie z katastrofy, opublikowanym w połowie lipca, agencja lotnicza przyznała się do „błędu ludzkiego”, obwiniając za incydent wadliwie działający system radarowy, który spowodował problemy z komunikacją z odpowiedzialną jednostką wojskową.

Wcześniej Iran odmawiał odszkodowania krewnym ofiar, twierdząc, że samolot jest ubezpieczony przez firmy ukraińskie i europejskie, które w związku z tym powinny zapłacić odszkodowanie.

Boeing 737 Ukraine International Airlines (UIA) został zestrzelony wkrótce po starcie 8 stycznia, zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie. Pasażerowie pochodzili z Ukrainy, Iranu, Kanady, Afganistanu, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

