Prezydent Iranu: Powrócimy do porozumienia nuklearnego, gdy tylko USA zniosą sankcje

Prezydent Iranu Hassan Rouhani powiedział w niedzielę, że jego kraj jest gotowy do podjęcia kroków w celu spełnienia środków zawartych w porozumieniu nuklearnym z 2015 r., gdy tylko Stany Zjednoczone zniosą sankcje gospodarcze. Wypowiedź miała miejsce podczas rozmów z szefem irlandzkiej dyplomacji.

„Iran jest gotowy do zrewidowania wszystkich późniejszych zmian i powrotu do ścisłego wypełniania postanowień porozumienia nuklearnego, gdy tylko Stany Zjednoczone zawieszą sankcje bezprawnie nałożone na Iran i odstąpią od swej polityki pogróżek oraz nacisków” – oświadczył Rouhani cytowany przez portal „The Irish Times”.

Prezydent Iranu skrytykował też po raz kolejny europejskich sygnatariuszy porozumienia za ich „bezczynność, gdy chodzi o wypełnianie własnych zobowiązań wynikających z tej umowy”. Podkreślił, że Iran jest jedyna stroną porozumienia, która ściśle wypełnia postanowienia porozumienia, które w 2015 r. Iran zawarł z USA, Rosją, Chinami, Francją, Wielką Brytanią i Niemcami. Irański program nuklearny miał zostać na mocy tej umowy znacznie ograniczony w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji na ten kraj.

Przypomnijmy, że w środę Sekretarz Stanu USA Antony Blinken udzielił wywiadu stacji PBS. W rozmowie została poruszona możliwość powrotu do porozumienia nuklearnego. W rozmowie została poruszona możliwość powrotu do porozumienia nuklearnego. Zdaniem sekretarza Blinkena, porozumienie nuklearne trzymało Iran i jego możliwości w ryzach, po wycofaniu się z umowy, ta kontrola miała się luzować. Według niego, kraj jest teraz w stanie w krótkim terminie produkować „materiał rozszczepialny do broni jądrowej”. Dodał, że administracja Stanów Zjednoczonych jest bardzo zainteresowana ponownym przystąpieniem do programu. „Drogą do tego jest dyplomacja” – powiedział.

W niedzielę 28 lutego Iran odrzucił możliwość nieformalnych rozmów z USA i UE w kwestii powrotu do porozumienia nuklearnego z 2015 r. Iran nalega, by USA zniosły wszystkie jednostronne sankcje.

Na mocy porozumienia z 2015 roku z głównymi mocarstwami Iran zaakceptował ograniczenia swojego programu nuklearnego w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji. Waszyngton ponownie nałożył sankcje po tym, jak Trump zrezygnował z umowy w 2018 roku, a Iran zareagował naruszeniem niektórych ograniczeń nuklearnych umowy.

irishtimes.com / Kresy.pl