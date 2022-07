Rozmowa Bidena i Xi. Prezydent Chin ostrzegł USA, by nie „igrały z ogniem”

Przedstawiciele Konfederacji, jeszcze przed unijnym porozumieniem ws. redukcji zużycia gazu, zaapelowali do rządu PiS, by nie zgadzali się na propozycje forsowane przez Niemcy, mające ratować niemiecką gospodarkę.

Jak informowaliśmy, Komisja Europejska zaproponowała w ubiegłym tygodniu, by od 1 sierpnia br. do 31 marca 2023 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej zredukowały zużycie gazu o 15 proc. Ma to pomóc UE, której grożą dalsze cięcia dostaw rosyjskiego gazu. Komisja wezwała też do wprowadzenia tzw. mechanizmu solidarnościowego, zgodnie z którym państwa, które znajdą się w sytuacji kryzysowej, będą mogły zwrócić się do państw członkowskich z prośbą o pomoc w uzupełnieniu brakującego surowca. Propozycja KE była omawiana podczas nadzwyczajnego spotkania ministrów energii państw Unii Europejskiej 26 lipca. We wtorek po południu poinformowano, że w ramach Unii Europejskiej udało się osiągnąć porozumienie w sprawie zmniejszenia zużycia gazu.