Iran miał przejąć statek “związany z Izraelem”. Opublikowano nagranie

Irańscy komandosi z Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przejęli statek “związany z Izraelem” – poinformowała w sobotę irańska państwowa agencja IRNA. Do zdarzenia miało dojść w okolicy cieśniny Ormuz.

Irańscy komandosi zeszli na pokład statku ze śmigłowca. Tankowiec pływa pod banderą Portugalii. Irańska państwowa agencja IRNA podaje, że jednostka należy do firmy izraelskiego biznesmena.

Strona irańska poinformowała, że jednostka przemieszczała się na wodach terytorialnych Iranu.

W sieci opublikowano nagranie zdarzenia.

BREAKING: Iran’s Revolutionary Guard seizes a Portuguese-flagged commercial vessel near the Strait of Hormuz which Tehran claims is “connected to Israel.”

Naval forces are seen repelling from a helicopter onto the ship, which is being transferred to Iran’s territorial waters. pic.twitter.com/NlwC2A8Qha

— Alex Salvi (@alexsalvinews) April 13, 2024