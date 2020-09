Iran jest gotowy zapłacić pełne odszkodowanie za zestrzelenie ukraińskiego samolotu pasażerskiego

Szef administracji lotniczej Iranu Dehqani Zangeneh poinformował w środę, że rozmowy restytucyjne z Ukrainą w sprawie zestrzelonego samolotu pasażerskiego Boeing 737-800 rozpoczną się 18 października. Zanganeh przekazał agencji prasowej IRNA, że Iran jest otwarty na zapłacenie „pełnego odszkodowania za to, co zrobił”.

Jak poinformowała w środę agencja prasowa IRNA, szef administracji lotniczej Iranu Dehqani Zangeneh przekazał dziennikarzom, że 18 października dojdzie do rozmów ze stroną ukraińską w sprawie zadośćuczynienia zestrzelenia samolotu pasażerskiego Boeing 737-800. Iran ma być gotowy do „pełnego odszkodowania za to, co zrobił”

Iran będzie negocjował zadośćuczynienie krewnym ofiar ukraińskiego samolotu pasażerskiego przypadkowo zestrzelonego przez irańskie wojsko w styczniu, poinformował w środę agencję informacyjną IRNA szef krajowego urzędu lotniczego.

Touraj Dehqani Zanganeh poinformował, że jego kraj jest otwarty na wypłacenie „pełnego odszkodowania” rodzinom 176 ofiar na podstawie przepisów międzynarodowych.

„Oczywiste jest, że Iran przyjął odpowiedzialność za swój błąd i dlatego jest gotowy do negocjacji w sprawie wypłaty pełnego odszkodowania za to, co zrobił” – powiedział Zanganeh. Iran ma rozpocząć nową rundę rozmów w sprawie wypłaty odszkodowań rodzinom 18 października.

Iran początkowo obwinił katastrofę o problem techniczny, a później przyznał się do nieumyślnego zestrzelenia samolotu i pomylenia go z „wrogim celem” pośród wzmożonych napięć wkrótce po tym, jak siły amerykańskie zabiły najwyższego irańskiego generała Kasema Solejmaniego w Iraku.

W swoim końcowym raporcie z katastrofy, opublikowanym w połowie lipca, agencja lotnicza przyznała się do „błędu ludzkiego”, obwiniając za incydent wadliwie działający system radarowy, który spowodował problemy z komunikacją z odpowiedzialną jednostką wojskową.

Zobacz też: Irańscy śledczy: ukraiński samolot zapalił się i próbował zawrócić na lotnisko, czarne skrzynki uszkodzone

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W zeszłym miesiącu Iran nadal odmawiał odszkodowania krewnym ofiar, twierdząc, że samolot jest ubezpieczony przez firmy ukraińskie i europejskie, które w związku z tym powinny zapłacić odszkodowanie.

Boeing 737 Ukraine International Airlines (UIA) został zestrzelony wkrótce po starcie 8 stycznia, zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie. Pasażerowie pochodzili z Ukrainy, Iranu, Kanady, Afganistanu, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Kresy.pl/IRNA