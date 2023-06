W Iranie rozpoczną działanie patrole antyaborcyjne

Władze Iranu miały zalecić milicji Basidż zwiększenie wysiłków na rzecz rozprawienia się z podziemiem aborcyjnym. Władze martwią się spadkiem liczby ludności kraju.

„Patrol aborcyjny” lub „Nafs”, co oznaczaja po persku „życie”, to koncept jaki ogłosił Sabre Dżabari Farudżi, urzędnik Ministerstwa Zdrowia, który ostrzegł, że osoby zaangażowane w nielegalne aborcje będą traktowane „surowo”, łącznie z odbieraniem uprawnień dopuszczającym się takich zabiegów lekarzom, napisał w poniedziałek brytyjski „The Telegraph”. Patrole będą organizowane przez milicję Basidż, która od dekad stoi na straży systemu politycznego Iranu i jego ideowych fundamentów.

Kiedy w zeszłym roku w Iranie wybuchły gwałtowne protesty w związku ze śmiercią 22-letniego Mahsy Amini w areszcie teherańskiej policji moralności, służba ograniczyła patrole egzekwujące zasady dotyczące odzieży damskiej. Jednak brytyjska gazeta twierdzi, że tego rodzaju aktywność została już przywrócona.



Według oficjalnych danych, w ubiegłym roku przeprowadzono w Iranie około 10 tys. legalnych aborcji, ale przy gwałtownym spadku liczby ludności Iranu, to podziemne kliniki zabijające potencjalnie zdrowe dzieci zaalarmowały Teheran. Parlament Iranu zatwierdził w zeszłym roku ustawę zakazującą publicznej służbie zdrowia oferowania środków antykoncepcyjnych oraz zabiegów wazektomii i tubektomii, a wszystkim innym bezpłatnej dystrybucji środków antykoncepcyjnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy ciąża zagraża zdrowiu kobiety.

Idąc o krok dalej, w zeszłym miesiącu prezydent Ebrahim Raisi nakazał rządowym klinikom zakazanie dostępu do pigułek aborcyjnych.

Jak twierzi amerykański Middle East Institute urzędnicy w Islamskiej Republice Iranu ostrzegają przed demograficznym tąpnięciem, ponieważ lokalne i międzynarodowe prognozy sugerują, że do 2050 r. kraj ten może mieć jedną z pięciu największych populacji osób starszych. Prawie 11 proc. Irańczyków — około 5,3 mln z całkowitej populacji 84 milionów — ma obecnie ponad 60 lat. W porównaniu do społeczeństw zachodnich to niska proporcja, jednak liczba ta może znacznie wzrosnąć w przyszłości. Według danych Banku Światowego stopa dzietności w 2021 r. wynosiła w Iranie 1,7, czyli poniżej poziomu zastępowalności pokoleń.

Według prognozy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), w 2050 r. roku seniorzy będą stanowić już 30 proc. ogółum co sprawi, że Iran będzie domem dla największej populacji osób starszych na Bliskim Wschodzie. Według tych samych prognoz populacja osób starszych u głównego regionalnego rywala Iranu, Arabii Saudyjskiej, ma osiągnąć 25 proc. całości do 2050 r. W sąsiednim Iraku ma to być zaledwie 10,6 proc.



