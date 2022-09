Iran: Protesty po śmierci 22-latki. Irańskie kobiety palą swoje hidżaby [+VIDEO/+FOTO]

W ubiegłym tygodniu irańskie władze aresztowały 22-letnią Kurdyjkę Mahsy Amini za nieprawidłowe nakrycie głowy. Kobieta zmarła. W kraju wybuchła fala protestów, których nagrania pojawiły się w sieci. W czasie manifestacji Iranki palą swoje hidżaby. Protesty rozpoczęły się w irańskiej prowincji Kurdystan. Następnie rozprzestrzeniły się na innego regiony w północno-zachodnim Iranie. Media donoszą o pięciu osobach, które zginęły w czasie protestów.

W Iranie w ubiegłym tygodniu wybuchły protesty po śmierci młodej Iranki zatrzymanej za nieprawidłowe nakrycie głowy. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać jak irańskie kobiety zdejmują swoje hidżaby (nakrycie głowy) i palą w wielkim ognisku. „Tłumy wiwatowały, gdy kobiety we wtorek paliły hidżaby w ognisku w Sari” – podaje BBC. Noc z wtorku na środę była piątą nocą protestów.

These women in #Iran’s northern city of Sari are dancing and burning their headscarves… anti-regime protests have now spread to dozens of cities from north to south, east to west… all triggered by the death of #MahsaAmini while in the custody of Iran’s morality police. pic.twitter.com/BBDvgC5L1w — Rana Rahimpour (@ranarahimpour) September 20, 2022

The scenes in Iran are astonishing. How far will these protests go?

pic.twitter.com/AJeHB0yyYB — Frida Ghitis (@FridaGhitis) September 20, 2022

W ubiegłym tygodniu irańskie władze aresztowały 22-letnią Kurdyjkę Mahsy Amini za nieprawidłowe nakrycie głowy. W areszcie zemdlała i zapadła w śpiączkę. Zmarła po trzech dniach. W czasie zatrzymania policja ds. moralności miała uderzyć ją pałką w głowę, następnie rzucić kobietą o samochód.

Irańskie władze odrzucają oskarżenia. „Wszystkie instytucje podejmą działania w obronie praw, które zostały naruszone” – powiedział przedstawiciel Chameneiego w prowincji Kurdystan, Abdolreza Pourzahabi.

Unprecedented scenes in Iran: woman sits on top of utility box and cuts her hair in main square in Kerman to protest death of Mahsa Amini after her arrest by the morality police. People clap their hands and chant “Death to the dictator.” #مهسا_امینی pic.twitter.com/2oyuKV80Ac — Golnaz Esfandiari (@GEsfandiari) September 20, 2022

From #Iran, where strong protests continue following the death of Mahsa Amini. Multiple ppl take on an officer. Resistance is very very strong, not like I’ve seen in many past protests in Iran. The Iranian people are pissed, and rightfully so. pic.twitter.com/bHo46CosDc — Doge (@IntelDoge) September 21, 2022

Protesty rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu w irańskiej prowincji Kurdystan. W poniedziałek i wtorek rozprzestrzeniły się na innego regiony w północno-zachodnim Iranie – podaje agencja Reuters.

Pięć osób zostało zabitych w czasie protestów przez irańskie siły bezpieczeństwa – podało CNN w środę. Irańskie władze nie potwierdziły tych doniesień.

bbc.com / reuters.com / edition.cnn.com / Kresy.pl