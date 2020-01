Katastrofa ukraińskiego samolotu w Iranie. Wszyscy zginęli [+VIDEO/+FOTO]

Ukraiński Boeing 737-800 rozbił się tuż po starcie z lotniska w stolicy Iranu, Teheranie. Nikt nie przeżył. Amatorskie nagranie zarejestrowało spadający, płonący samolot. MSZ Ukrainy wyklucza zamach lub atak rakietowy. Jako wstępną przyczynę katastrofy podano awarię silnika.

Do katastrofy doszło w środę nad ranem. Samolot Boeing 737-800 linii lotniczych Ukraine International Airlines lot PS752, lecący z Teheranu do Kijowa, rozbił się tuż po starcie z lotniska Imama Chomeiniego. Na pokładzie było około 170 pasażerów i członków załogi. Jak poinformowano, nikt nie przeżył.

Kontakt z maszyną utracono parę minut po starcie. Według przedstawicieli irańskich służb ratunkowych, maszyna po uderzeniu w ziemię stanęła w płomieniach. Strona irańska mówiła też, że samolot miał mieć problemy techniczne. Jednak w sieci pojawiło się co najmniej jedno amatorskie nagranie, mające przedstawiać ukraińskiego Boeinga. Widać na nim lecący na dość niskim pułapie samolot, który najprawdopodobniej się mocno się pali i zniża się. Maszyna uderza w ziemię, po czym następuje silna eksplozja.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran Iran 🇮🇷.#URGENTE Boeing 737 Ucraniano se estrella en Teheran #Iran pic.twitter.com/t8Wgpo3wVr — Nellie Belén Izarza 🌹 🇻🇪🇺🇸 (@myteks) January 8, 2020

Płonące szczątki samolotu mają być widoczne na innym nagraniu, rzekomo pochodzącym z miejsca katastrofy. Publikują je m.in. media ukraińskie:

Video of consequences right after Ukrainian plane crash near Tehran. No one survived. pic.twitter.com/BhRZfTlL8B — Michael Elgort ✡️ (@just_whatever) January 8, 2020

Wiadomo, że odnaleziono już co najmniej jedną czarną skrzynkę z samolotu, którą przekazano władzom irańskim.

#BREAKING

A Ukrainian 737-800 passenger aircraft operating flight #PS752 to Kiev crashes shortly after takeoff from Tehran. This flight departed Tehran’s Imam Khomeini Intl airport at 02:42UTC while last ADS-B data received at 02:44UTC. Via Flight Radar #IranUsa pic.twitter.com/LT2ACDpOoH — Danyal Gilani (@DanyalGilani) January 8, 2020

Część mediów ukraińskich podawało, że na pokładzie było 167 pasażerów i członków załogi, z których wszyscy zginęli. Ambasada Ukrainy w Teheranie poinformowała, że bilety na lot kupiło 168 osób. Z kolei premier Ukrainy Ołeksij Honczaruk powiedział, że na pokładzie było łącznie 176 osób: 168 pasażerów i 9 członków załogi.

Linie Ukraine International Airlines to prywatna ukraińska linia lotnicza, należąca do znanego ukraińskiego oligarchy żydowskiego pochodzenia, Ihora Kołomojskiego, powiązanego z obecnym prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. W związku z katastrofą, prezydent Ukrainy przerwał wizytę zagraniczną i wraca do kraju. Złożył kondolencje rodzinom i przyjaciołom ofiar i poinformował, że ukraińska ambasada weryfikuje dane dotyczące okoliczności tragedii i ustala listę ofiar.

Według wstępnych ustaleń, podanych przez MSZ Ukrainy, na pokładzie było co najmniej 11 Ukraińców: 9 członków załogi (część źródeł podaje tu liczbę 13) oraz nie mniej niż dwóch pasażerów. Wśród ofiar jest 71 obywateli Iranu, 73 obywateli Kanady, 4 Niemców, 8 Szwedów, 6 Afgańczyków oraz 3 obywateli brytyjskich.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Część mediów podawała, że katastrofa samolotu mogła nie być przypadkowa. Spekulowano m.in., że mogło dojść do ataku terrorystycznego. Ponadto, serwis Al Hadath z Ammanu w Jordanii podawał, że maszyna rzekomo została omyłkowo zestrzelona przez irańską obronę przeciwlotniczą. Nie podano jednak żadnego źródła tych doniesień.

Do tych doniesień odniosło się ukraińskie MSZ, podając, że według wstępnych ustaleń przyczyną katastrofy była awaria silnika samolotu. Teorie dotyczące ataku rakietowego lub zamachu terrorystycznego zostały wykluczone.

Kasem Biniaz z irańskiego ministerstwa dróg i rozwoju miejskiego powiedział agencji IRNA, że samolot rozbił się po tym, jak zapalił się jeden z silników. Po wybuchu pożaru pilot miał podjąć próbę opanowania samolotu, która się nie powiodła.

Na miejscu tragedii zakończono gaszenie pożaru, szczątki ofiar są zabierane.

JUST IN: Pictures from the scene of the Ukrainian Airlines plane crash on the outskirts of the Iranain capital Tehran. pic.twitter.com/6DGQXR0szO — CGTN (@CGTNOfficial) January 8, 2020

Czytaj także: Katastrofa samolotu transportowego An-12 pod Lwowem. 5 osób nie żyje [+FOTO]

Unian / rmf24.pl / presstv.com / Kresy.pl