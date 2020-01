Iran przyznał się do omyłkowego zestrzelenia ukraińskiego samolotu – wzięto go za wrogi cel

Dowództwo irańskiej armii przyznało, że samolot ukraińskich linii lotniczych został omyłkowo wzięty za wrogi cel i nieintencjonalne zestrzelony w wyniku ludzkiego błędu, gdy przelatywał w pobliżu ważnego stanowiska Korpusu Strażników Rewolucji. Władze Iranu wyraziły żal z powodu „fatalnej pomyłki” i zapowiadają rychłe ukaranie winnych.

W sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Iranu wydał oświadczenie, w którym poinformowano, że w czasie, w którym doszło do tragedii, irańskie siły zbrojne były w stanie wysokiej gotowości w związku z „groźbami USA o wzięciu na cel irańskich stanowisk”.

„W tak wysoce wrażliwych i krytycznych okolicznościach, Boeing lot 752 leciał blisko wrażliwego stanowiska wojskowego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, na wysokości i pod kątem, które sprawiły, że wyglądał na wrogi cel. Samolot został trafiony nieintencjonalnie, z powodu ludzkiego błędu” – oświadczyła armia Iranu.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Ubolewanie wyraził na Twitterze prezydent Iranu, Hasan Rowhani:

„Islamska Republika Iranu głęboko żałuje tej fatalnej pomyłki. Moje myśli i modlitwy biegną ku wszystkim pogrążonym w żałobie rodzinom. Składam moje najszczersze kondolencje”.

Również szef MSZ Iranu Dżawad Zarif wyraził „głęboki żal, przeprosiny i kondolencje naszym ludziom, rodzinom wszystkich ofiar i inne dotknięte [tragedią-red.] narody”. Dodał, że to „smutny dzień”. Według Zarifa, wstępne wyniki wewnętrznego śledztwa przeprowadzonego przez siły zbrojne Iranu wskazują, że „do tragedii doprowadził ludzki błąd w czasie kryzysu spowodowanego przez amerykańskie awanturnictwo”.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔

— Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020