Duda: Wycofamy naszych żołnierzy z Iraku jeśli taka będzie decyzja sojusznicza

Prezydent Andrzej Duda w dzisiejszej rozmowie w TVP Info zadeklarował, że „powiemy naszym żołnierzom, żeby wracali do domu” jeśli „władze Iraku nie będą chciały, żeby nasz kontyngent im pomagał i taka będzie wspólna decyzja sojusznicza”.

My jesteśmy tak przede wszystkim dla Iraku. My byliśmy tam, żeby w Iraku przywrócić pokój, aby rozwiązać ten konflikt, który tam powstał. Po to służyli tam nasi żołnierze, wypełniając misję, gdzie przyjaźnili się z lokalną ludnością, gdzie służyli ludziom. Jeżeli władze Iraku nie będą chciały, żeby nasz kontyngent im pomagał i taka będzie wspólna decyzja sojusznicza, bo pamiętajmy, że jesteśmy członkiem NATO i mamy płynące z tego zobowiązania sojusznicze, to oczywiście, że wycofamy naszych żołnierzy. Jeżeli nie będą ich chcieli, żeby pomagali w Iraku i nie będzie problemu z naszymi sojusznikami, żebyśmy taką decyzję podjęli, to my powiemy naszym żołnierzom, żeby wracali do domu. – mówił prezydent.

. @prezydentpl @AndrzejDuda w @tvp_info o sytuacji na Bliskim Wschodzie: Jeżeli władze #Irak.u nie będą chciały, żeby nasz kontyngent był w ich kraju i pomagał im, i taka będzie wspólna decyzja sojusznicza, to wycofamy naszych żołnierzy#wieszwięcej #GośćWiadomości @WiadomosciTVP pic.twitter.com/RXkxHiBtU7 — portal tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) January 5, 2020

Głowa państwa stwierdziła także: Dzisiaj problemu o charakterze szeroko-wieloletnio-strategicznym nie ma. Mamy do czynienia z zagrożeniem na Bliskim Wschodzie, które nie ma bezpośredniego oddziaływania na Polskę ani na polskich obywateli.

Dzisiaj w pierwszym czytaniu iracki parlament przyjął ustawę o usunięciu z kraju wszystkich oddziałów amerykańskich i ich koalicjantów, czyli także Polaków. Kluczowe decyzje w szeregach NATO zapadną na zwołanej na poniedziałek Radzie Północnoatlantyckiej.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Polskie wojsko uczestniczy w misji szkoleniowej NATO w Iraku. Polscy żołnierze odpowiadają w niej za szkolenie irackich żołnierzy w obsłudze i naprawach poradzieckiego sprzętu i uzbrojenia. Zgodnie z postanowieniem prezydenta liczebność Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku może wynieść do 350 żołnierzy i pracowników wojska.

W rozmowie z portalem Kresy.pl poseł Robert Winnicki (Konfederacja, Ruch Narodowy) powiedział, że eskalacja na Bliskim Wschodzie może doprowadzić do wojny, w udziale w której nie mamy żadnego interesu. Wezwał też do pilnego wycofania polskich żołnierzy z Iraku.

Ta sytuacja rzeczywiście grozi otwartą wojną. (…), nie mamy żadnego bezpośredniego interesu w jakimkolwiek udziale w takiej wojnie. Dlatego wzywam Pana Prezydenta, Pana Premiera, MSZ, MON i resztę rządu, żeby przede wszystkim ekspresowo wycofać z Iraku 130 naszych żołnierzy, którzy choć stosunkowo nielicznie, to jednak tam stacjonują, m.in. prowadząc szkolenia. Trzeba ich stamtąd jak najszybciej wycofać – powiedział Winnicki.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.