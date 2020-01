Rzecznik KE: nie ma jednoznacznych dowodów, jaka była przyczyna katastrofy boeinga w Iranie

Komisja Europejska zażądała niezależnego i wiarygodnego dochodzenia w sprawie katastrofy ukraińskiego boeinga w Iranie, w której zginęło 176 osób, w tym 10 obywateli państw UE. – informuje agencja AFP.

Rzecznik KE Stefan de Keersmaecker powiedział w piątek, że Unia Europejska domaga się niezależnego i wiarygodnego śledztwa w sprawie katastrofy ukraińskiego boeinga 737-800 linii Ukraine International Airlines, który rozbił się w środę po starcie z lotniska w Teheranie.

Rzecznik podkreślał, że jest bardzo ważne, by wyjaśnianie przyczyn katastrofy odbyło się w drodze niezależnego i wiarygodnego dochodzenia przeprowadzonego zgodnie z zasadami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Jednocześnie Stefan de Keersmaecker stwierdził, że dotychczas „brak jednoznacznych dowodów” na to, co spowodowało katastrofę. Była to jego odpowiedź na prośbę dziennikarzy o ustosunkowanie się do oświadczenia premiera Kanady o tym, że ukraiński samolot został zestrzelony przez irańską rakietę.

Rzecznik KE dodawał, że UE jest gotowa udzielić „wszelkiej niezbędnej pomocy” w dochodzeniu. Stefan de Keersmaecker uchylił się od udzielenia bezpośredniej odpowiedzi na pytanie, czy UE wierzy, że Iran przeprowadzi niezależne dochodzenie.

W czwartek premier Kanady Justin Trudeau powiedział podczas konferencji prasowej, że według informacji wywiadowczych uzyskanych przez władze jego kraju z własnych źródeł, a także od sojuszników wskazują, że samolot ukraińskich linii lotniczych lot 752 został zestrzelony przez irańską rakietę ziemia-powietrze niedługo po starcie z lotniska w Teheranie. Dodał, że mogło to nastąpić nieintencjonalnie. Wcześniej Amerykanie przekazali Kanadyjczykom informacje wywiadowcze na poparcie tej tezy. Jak pisaliśmy wcześniej, po tym, gdy prezydent USA Donald Trump stwierdził, że ukraiński samolot pasażerski mógł zostać omyłkowo zestrzelony przez irańską obronę przeciwpowietrzną, jego sugestie powtarzali kolejni urzędnicy amerykańskich władz, głównie anonimowo. Podobne deklaracje złożyli przedstawiciele rządu Wielkiej Brytanii, w tym premier Boris Johnson, a także Australii. Iran zdecydowanie zaprzeczył tym wypowiedziom, nazywając twierdzenia o zestrzeleniu samolotu „wielkim kłamstwem”.

Kresy.pl / AFP