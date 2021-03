Putin: Krym to święta ziemia Rosji

Władimir Putin, Podczas gali z okazji 7. rocznicy zajęcia Krymu przez Rosję, nazwał półwysep centrum duchowej jedności narodu – poinformowała w czwartek agencja Tass.

„Oczywiście to święta ziemia dla nas, dla Rosji” – powiedział.

„To święto mieszkańców Krymu. Widzieliśmy to na własne oczy wiosną 2014 r. W trakcie przygotowywania i przeprowadzania referendum oraz, co ważniejsze, w jego wynikach. Mieszkańcy Krymu i mieszkańcy Sewastopola wrócili do rodziny bratnich narodów Rosji” – powiedział Putin. „To święto dla całego naszego rozległego kraju”.

„Jeśli weźmiecie dużą mapę, Krym i Sewastopol będą na niej wyglądać jak maleńkie miejsce. Ale mówimy o przywróceniu historycznej sprawiedliwości, mówimy o znaczeniu tej ziemi dla naszego narodu” – powiedział Putin. „Nasi przodkowie rozwijali to terytorium od niepamiętnych czasów, a w X wieku znaczna jego część stała się częścią starożytnego państwa rosyjskiego”.

„Tam, na tej ziemi książę Włodzimierz i jego żołnierze przyjęli chrzest. Oznacza to, że jest to święte miejsce, centrum naszej duchowej jedności, która ostatecznie stała się podstawą narodu rosyjskiego i integralnie scentralizowanej Rosji”.

„W latach 1853-1856 podczas inwazji obcych hord oraz w latach 1941-1945 podczas wojny z nazistowskimi Niemcami każdy centymetr tej ziemi był przesiąknięty krwią żołnierzy rosyjskich i radzieckich” – mówił.

Jak poinformowało MSZ RP we wtorkowym oświadczeniu Polska trwale popiera integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy.

Seven years ago in the presence of the Russian occupation forces, an illegal „referendum” was held in the Autonomous Republic of #Crimea and #Sevastopol.

We continue to stand with 🇺🇦 Ukraine and support its sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/4oJqyfD5DS

— Poland in the EU (@PLPermRepEU) March 16, 2021