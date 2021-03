Polskie MSZ zapewniło o trwałym poparciu dla integralności Ukrainy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski w związku z 7. rocznicą nielegalnej aneksji Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol zapewniło o trwałym poparciu dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy.

Jak poinformowało MSZ RP we wtorkowym oświadczeniu Polska trwale popiera integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy.

Seven years ago in the presence of the Russian occupation forces, an illegal „referendum” was held in the Autonomous Republic of #Crimea and #Sevastopol.

We continue to stand with 🇺🇦 Ukraine and support its sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/4oJqyfD5DS

