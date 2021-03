Rosja: Oskarżeni inguscy aktywiści odmówili uczestnictwa w procesie [+VIDEO]

Sześciu inguskich aktywistów odmówiło wyjścia z cel na posiedzenie sądu w ich sprawie. Oskarżeni są o użycie przemocy wobec funkcjonariuszy.

Spośród siedmiu Inguszy oskarżonych z powyższego paragrafu, a także z paragrafu o wzywaniu do masowych zamieszek oraz o stworzeniu grupy ekstremistycznej, na środowym posiedzeniu sądu pojawiła się tylko Zafira Sautijewa. Aktywistka ta 10 marca została przeniesiona do aresztu domowego tylko po to by 16 marca sąd zadecydował o jej powrocie do aresztu izolacyjnego (SIZO). Pozostali oskarżeni – Ahmed Barachojew, Musa Malsadow, Bagaudin Hautijew, Barach Czemurzijew, Ismaił Nalgijew oraz Malgas Użachow, odmówili opuszczenia cel i uczestnictwa w procesie.

Jak podał portal Kavkazskij Uzel sześcioro spośród oskarżonych – wszyscy poza Użachowem – rozpoczęło głodówkę. W ten sposób działacze protestują przeciwko ponownemu umieszczeniu Sautijewej w celi. Jej uczestnictwo w dzisiejszym posiedzeniu było wynikiem porozumienia z pozostałymi oskarżonymi.

„Ona przyszła żeby oświadczyć, iż rozpatrzenie sprawy bez innych jej uczestników jest niemożliwe i zażądać powrotu do aresztu śledczego, co zostało odczytane w sądzie” – poinformował adwokat Sautijewej Bilan Dzugajew. W sądzie odczytano także raport konwojentów o tym, że pozostali oskarżeni odmówili opuszczenia cel i ogłosili głodówkę.

Sędzia prowadzący proces stwierdził, że oskarżeni zakłócają postępowanie sądowe, które ma określone terminy. W związku z tym wydal oficjalne ostrzeżnie, że jeśli będą oni kontynuować tego rodzaju protest wydali ich z sali „za obrazę sądu” i postępowanie będzie kontynuowane już bez ich obecności.

Sprawa siedmioro inguskich działaczy narodowych ciągnie się od prawie dwóch lat. 26 marca 2019 r. w stolicy Inguszetii Magasie odbywał się organizowany przez oskarżonych wiec. Protestowano na nim przeciwko nowelizacji prawa Inguszetii, która miała za zadanie umożliwić zmiany granic kaukaskiej republiki bez konieczności poddawania jej pod referendum. Manifestacja była elementem kilkumiesięcznych protestów Inguszy przeciwko odebraniu części terytorium ich małej republice i przekazaniu go większej i bardziej wpływowej w strukturach władz Rosji Czeczenii.

Akcja była zalegalizowana, jednak zebrani mieli czas na jej zakończenie do godz. 18. Tymczasem protestujący pod republikańskim parlamentem nie chcieli się rozejść. Doszło do starć między nimi a interweniującymi policjantami. W końcu organizatorzy wezwali manifestujących do rozejścia się, ale część z nich zablokowała potem jedną z dróg federalnych. Po proteście zatrzymano łącznie 40 jego organizatorów i uczestników. Siedmioro usłyszało zarzuty. Rosyjskie stowarzyszenie Memoriał uznało ich za więźniów politycznych.

