Centrum Szymona Wiesenthala pisze do FIFA ws. stadionu im. Szuchewycza w Tarnopolu

Jak poinformował w środę portal JPost, Centrum Szymona Wiesenthala, żydowska agencja zajmująca się między innymi Holokaustem, wystosowało list do prezydenta FIFA Gianniego Infantino w odpowiedzi na nazwanie stadionu w Tarnopolu imieniem Romana Szuchewycza, dowódcy UPA i sojusznika III Rzeszy.

W liście wysłanym do Infantino ośrodek apeluje, aby przekonać miasto Tarnopol do ponownego rozważenia „zmiany nazwy stadionu na cześć nazistowskiego kolaboranta Romana Szuchewycza, aktywnego uczestnika masowych mordów na Żydach i Polakach podczas II wojny światowej, wielu w samym mieście Tarnopol”.

„Jest w pełni zrozumiałe, że Tarnopol stara się uhonorować tych, którzy walczyli z sowieckim komunizmem”, napisało centrum, „ale nie tych, którzy stoją za masowym mordowaniem niewinnych współobywateli”.

Centrum sugeruje, że stadion powinien zostać nazwany imieniem „Ukraińskich Sprawiedliwych”, którzy kosztem własnego bezpieczeństwa ukrywali i chronili żydowskich uciekinierów przed człowiekiem, którego imieniem nazwano stadion.

Dyrektor Centrum Szymona Wiesenthala, wezwał prezydenta FIFA do naciskania na Ukraiński Związek Piłki Nożnej (UAF), aby ten odmawiał rozgrywania meczów na stadionie do czasu zmiany jego nazwy zgodnie ze statutem FIFA.

„FIFA nie może być kojarzona z nadużywaniem piłki nożnej w służbie nienawiści. Nazwanie stadionu w Tarnopolu imieniem nazistowskiego współpracownika w masowym morderstwie szkodzi pięknej grze na całym świecie” – podsumowuje centrum.

Tymczasem rada obwodu lwowskiego zwróciła się do rządu Ukrainy by nadał znajdującemu się we Lwowie stadionowi imię Stepana Bandery.

Inicjatywa zmiany nazwy stadionu Arena Lwów została we wtorek poddana pod głosowanie rady obwodu lwowskiego. Pomysł nadania mu imienia Stepana Bandery poparło 68 na 84 deputowanych zasiadających w radzie. Przegłosowali oni wniosek do rządu Ukrainy oraz Ministerstwa Młodzieży i Sportu by formalnie przeprowadziły one taką zmianę nazwy.

