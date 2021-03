Rada obwodu lwowskiego chce nazwać stadion imieniem Bandery

Rada obwodu lwowskiego zwróciła się do rządu Ukrainy by nadał znajdującemu się we Lwowie stadionowi imię Stepana Bandery.

Inicjatywa zmiany nazwy stadionu Arena Lwów została we wtorek poddana pod głosowanie rady obwodu lwowskiego. Pomysł nadania mu imienia Stepana Bandery poparło 68 na 84 deputowanych zasiadających w radzie. Przegłosowali oni wniosek do rządu Ukrainy oraz Ministerstwa Młodzieży i Sportu by formalnie przeprowadziły one taką zmianę nazwy.

Decyzja należy w tym względzie do rady ministrów, ponieważ Arena Lwów – obiekt piłkarski klasy międzynarodowej zbudowany przed Euro 2012 jest własnością państwa, nie samorządu. Jak napisał informujący o sprawie portal Ukrainska Prawda, władze obwodowe wcześniej kilkukrotnie domagały się przekazania im stadionu. Kijów odmawiał.

Ukraiński portal łączy najnowszą inicjatywę lwowskich radnych obwodowych z decyzją władz miejskich Tarnopola, które na początku marca nadały miejscowy stadion miejscowemu stadionowi imię Romana Szuchewycza. Decyzję podjęto w 71. rocznicę śmierci Szuchewycza, który 5 marca 1950 roku zginął w walce z NKWD. W czasie II wojny światowej Szuchewycz kolaborował z III Rzeszą – w 1941 roku był oficerem podporządkowanego Abwehrze batalionu Nachtigall (który dokonał co najmniej jednego pogromu Żydów), a w 1942 roku w szeregach podległej SS policji pacyfikował wioski na Białorusi. Od 1943 roku był głównodowodzącym tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii, która dokonała ludobójstwa Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich.

Bandera był natomiast jeszcze w latach 30 XX wieku działaczem nielegalnej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, która prowadziła terrorystyczną działalność separatystyczną przeciwko Polsce. W 1940 r. stanął na czele radykalnej frakcji OUN. Jako jej wódz i ideolog przygotował podglebie pod założenia UPA i antypolski kierunek jej działalności (sam Bandera od 1941 był internowany przez Niemców).

W sprawie nazwania stadionu w Tarnopolu na Ukrainie imieniem Romana Szuchewycza interwencję poselską wystosował poseł Krystian Kamiński (Konfederacja/Ruch Narodowy). We wtorek ambasador Izraela na Ukrainie Joel Lion zdecydowanie potępił decyzję tarnopolskich radnych. a ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki odwołał wizytę w tym mieście. Wystosował także list do miast partnerskich Tarnopola w Polsce. Reakcję polskiego dyplomaty nagłośniono dopiero po wystąpieniu ambasadora Izraela. Protest przeciwko nazwaniu stadionu w Tarnopolu imieniem Romana Szuchewycza wystosował także polski IPN, a Zamość zawiesił stosunki partnerskie z Tarnopolem.

