Przywrócenie Rosji jako jednego scentralizowanego państwa jest kluczowym kamieniem milowym ostatnich dwudziestu lat, twierdzi prezydent Władimir Putin, nazywając przyłączenie Krymu do Rosji historycznym wydarzeniem sygnalizującym, że państwo się umacnia – poinformowała w niedzielę agencja Tass.

Jak poinformowała w niedzielę agencja prasowa Tass, według prezydenta Rosji Władimira Putina, przyłączenie Krymu do Rosji to dowód na umacnianie się państwa. Jego zdaniem, „przywrócenie Rosji jako jednego scentralizowanego państwa” jest kluczowym kamieniem milowym ostatnich dwudziestu lat.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

„Niestety pod koniec lat 90. zbliżyliśmy się do bardzo niebezpiecznej linii, po której mogliśmy oczekiwać wszystkiego. Ale dzięki cierpliwości i odwadze naszych ludzi – mówię to bez przesady – to dzięki ogromnej cierpliwości, ciężkiej pracy i odwadze naszych ludzi, zwykłych ludzi, zwykłych żołnierzy, którzy stanęli w obliczu poważnego zagrożenia terrorystycznego, w tym na Kaukazie Północnym, udało nam się przezwyciężyć te trudności, zachować, odbudować kraj, a następnie odbudować jego gospodarkę” – powiedział Putin.

Według niego wskaźniki ekonomiczne sprzed 20 lat znacząco odbiegają od obecnych. „Cóż, to jest najważniejsza rzecz, która została zrobiona, mam na myśli przywrócenie sfery społecznej, dochodów i dobrobytu obywateli” – stwierdził Putin.

„Jeśli chodzi o powrót Krymu i Sewastopola do ich rodzimego portu, jak powiedziałem wcześniej, to z pewnością jest to wydarzenie dramatyczne i historyczne, bez żadnej przesady. A to efekt wzmocnienia naszego państwa od wewnątrz” – podkreślił Putin.

Zobacz też: Polskie MSZ zapewniło o trwałym poparciu dla integralności Ukrainy

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Jak informowaliśmy wcześniej, Władimir Putin podczas gali z okazji 7. rocznicy zajęcia Krymu przez Rosję powiedział: „Krym to święta ziemia Rosji, święte miejsce i centrum duchowej jedności narodu”.

„Oczywiście to święta ziemia dla nas, dla Rosji” – powiedział. „To święto mieszkańców Krymu. Widzieliśmy to na własne oczy wiosną 2014 r. W trakcie przygotowywania i przeprowadzania referendum oraz, co ważniejsze, w jego wynikach. Mieszkańcy Krymu i mieszkańcy Sewastopola wrócili do rodziny bratnich narodów Rosji” – powiedział Putin. „To święto dla całego naszego rozległego kraju”.

„Jeśli weźmiecie dużą mapę, Krym i Sewastopol będą na niej wyglądać jak maleńkie miejsce. Ale mówimy o przywróceniu historycznej sprawiedliwości, mówimy o znaczeniu tej ziemi dla naszego narodu” – powiedział Putin. „Nasi przodkowie rozwijali to terytorium od niepamiętnych czasów, a w X wieku znaczna jego część stała się częścią starożytnego państwa rosyjskiego”.

„Tam, na tej ziemi książę Włodzimierz i jego żołnierze przyjęli chrzest. Oznacza to, że jest to święte miejsce, centrum naszej duchowej jedności, która ostatecznie stała się podstawą narodu rosyjskiego i integralnie scentralizowanej Rosji”.

„W latach 1853-1856 podczas inwazji obcych hord oraz w latach 1941-1945 podczas wojny z nazistowskimi Niemcami każdy centymetr tej ziemi był przesiąknięty krwią żołnierzy rosyjskich i radzieckich” – mówił.

Zobacz też: Parlament krymski pozwie Ukrainę za zaprzestanie zaopatrywania półwyspu w wodę

Kresy.pl/Tass