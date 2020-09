Łukaszenko chce być bliżej „starszego brata”

Przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenko określił Rosję „starszym bratem” i podkreślił potrzebę ściślejszej współpracy ze wschodnim sąsiadem.

Wizyta Aleksandra Łukaszenki w Rosji jest jego pierwszy wyjazdem do kraju sojusznika po wybuchu ostrego kryzysu politycznego znaczonego protestami ulicznymi przeciwników białoruskiego przywódcy, kwestionujących oficjalne wyniki wyborów z 9 sierpnia, które przyniosły mu reelekcję. W okresie tym Łukaszenko kilkukrotnie telefonował do Putina szukając jego wsparcia, a 3 września podejmował rosyjskiego premiera Michaiła Miszustina.

W czasie poniedziałkowej wizyty białoruski przywódca powiedział, że jest zainteresowany zacieśnianiem związków z Rosją. „Gospodarka jest podstawą wszystkiego. I uwierzcie mi, my zawsze trzymamy się tej linii. A te zdarzenia pokazały, że nam trzeba bardziej ściśle trzymać się z naszym starszym bratem i współpracować we wszystkich kwestiach, w tym w gospodarce” – stwierdził Łukaszenko, którego słowa zacytowała białoruska, państwowa agencja informacyjna BelTa.

Białoruski prezydent podkreślał też znaczenie swojego państwa dla Rosji twierdząc, że w firmach funkcjonujących dzięki współpracy z białoruskimi podmiotami gospodarczymi zatrudnionych jest 10 mln Rosjan – „Jeśli średnio w rodzinie czworo ludzi, to 40 milionów Rosjan. To jest najściślejsza kooperacja. I wy macie całkowitą rację. My będziemy robić wszystko w tym kierunku. Ponieważ u nas cały kraj faktycznie jest przywiązany do surowców, komponentów, materiałów, współpracy [z Rosją], i już nie mówię o rynkach. Główny rynek – 48 proc. naszych produktów dostarczamy do Federacji Rosyjskiej”.

W kontekście tym Łukaszenko mówił o swoim spotkaniu z Viktorem Orbanem i przytoczył słowa węgierskiego premiera – „Ja jakoś tak zapytałem swojej towarzysza Orbana o współpracę z innymi państwami, zwłaszcza w UE, w związku z jego szczególnym stanowiskiem. On mi określił cyfrę: według mnie, do 90 procent, mówi, my handlujemy z Niemcami. Ot i jest odpowiedź na twoje pytanie – on mi mówi”.

Łukaszenko stwierdził też, że jeszcze przed niedawnymi wyborami prezydenckimi uzgodnił on z Putinem, że po ich przeprowadzeniu przywódcy zajmą się rozmowami o pogłębieniu współpracy ekonomicznej. Jak poinformował Łukaszenko, pierwsze ustalenia w tym względzie zawarł już z premierem Rosji Michaiłem Miszustinem w czasie jego wizyty w Mińsku, jednak część kwestii została odłożona na spotkanie prezydentów.

W czasie poniedziałkowego spotkania Władimir Putin poinformował, że Rosja udzieli Białorusi kredytu w wysokości 1,5 mld dol.

sb.by/kresy.pl