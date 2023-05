Zełenski: Nie zaatakowaliśmy Putina [+VIDEO]

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaprzeczył, jakoby jego kraj był odpowiedzialny za to, co według Rosji było zamachem na prezydenta Rosji Władimira Putina – przekazała w środę stacja CNN.

Jak przekazała stacja CNN, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaprzeczył, jakoby jego kraj był odpowiedzialny za to, co według Rosji było zamachem na prezydenta Rosji Władimira Putina.

„Nie atakujemy Putina ani Moskwy” – powiedział Zełenski podczas konferencji prasowej w Helsinkach.

Prezydent Ukrainy powiedział, że jego kraj nie ma wystarczającej ilości broni na takie działania.

„Walczymy na naszym terytorium, bronimy naszych wiosek i miast. Nie mamy do tego wystarczającej ilości broni. Dlatego nie używamy jej nigdzie indziej” – wyjaśnił Zełenski. „Dla nas to jest deficyt, nie możemy go zmarnować”.

„Nie zaatakowaliśmy Putina. Pozostawiamy to trybunałowi – powiedział.

Zelensky, in Finland, denies Ukraine attacked the Kremlin.

“We don’t attack Putin or Moscow. We fight on our territory. … We don’t have enough, you know, weapons for this.”

“We didn’t attack Putin. We leave it to the tribunal.”pic.twitter.com/PsdtR4wUIW

— Christopher Miller (@ChristopherJM) May 3, 2023