Ambasador Ukrainy i poseł Kowal krytykują słowa prezydenta na temat Krymu

Ambasador Ukrainy w Polsce i proukraiński poseł KO skrytykowali ostatnią wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy na temat Krymu. „Każdego, komu przemknie przez głowę, że Krym jest rosyjski, wzywam na debatę historyczną” – powiedział Paweł Kowal.

Przypomnijmy, że w piątkowym wywiadzie dla Strefy Zero prezydent Andrzej Duda wyraził wątpliwości w to, czy Ukraina kiedykolwiek będzie w stanie odzyskać zajęty przez Rosjan Krym. Zauważył też, że Półwysep Krymski jest „miejscem szczególnym, również ze względów historycznych… Ponieważ w istocie, jeśli popatrzymy historycznie, to przez więcej czasu był w gestii Rosji”.

Na słowa polskiego prezydenta zareagował ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz, zamieszczając wpis na platformie X (dawniej Twitter).

„Krym to Ukraina: jest i pozostanie. Prawo międzynarodowe – podstawa. Czasowa okupacja Krymu przez Rosję to zbrodnia wojenna, za którą ona zostanie ukarana. Deokupacja Krymu to nasze wspólne z wolnym światem zadanie i obowiązek. Zrobimy to bez wątpienia. Wierzymy i działamy razem” – napisał w sobotę rano ukraiński dyplomata.

O wypowiedź Andrzeja Dudy został zapytany w wywiadzie dla RMF FM radykalnie proukraiński poseł KO Paweł Kowal, szef sejmowej komisji spraw zagranicznych. Przyznał, że jej nie słyszał. Wówczas prowadzący rozmowę red. Krzysztof Ziemiec sparafrazował wypowiedź prezydenta, dołączając swoją interpretację:

– Prezydent zasugerował, że Krym przez długi czas był rosyjski, a nie ukraiński, więc prawa Ukrainy do Krymu są dyskusyjne… Tak bym to zinterpretował; nie wiem, czy dobrze.

– Co takiego?! – obruszył się Kowal. – Krym tak naprawdę był tak długo rosyjski, jak rosyjski był Białystok. Opowieści o rosyjskim Krymie to są dyrdymały – oświadczył.

– Krym jest integralną częścią Ukrainy, który ma autonomię regionalną, o czym mało kto wie, zapisaną w konstytucji ukraińskiej. Historycznie jest to miejsce, gdzie mieszkali Tatarzy krymscy – kontynuował poseł KO. – Nie wiem, co powiedział prezydent, natomiast każdego, komu przemknie przez głowę, że Krym jest rosyjski, wzywam na debatę historyczną i na pewno ją przegra – podkreślił Paweł Kowal.

Słowa prezydenta skrytykowali też inni politycy KO, w tym Grzegorz Schetyna i Adam Szłapka. Z kolei szef MSZ, Radosław Sikorski, zamieścił wpis na X, podkreślając, iż “Polska uznaje niepodległość Ukrainy w jej międzynarodowo ustanowionych granicach, które wielokrotnie potwierdziła Federacja Rosyjska”.

Prezydent Polski Andrzej Duda w swoim przemówieniu na szczycie Platformy Krymskiej w sierpniu ub. roku pochwalił społeczność międzynarodową za “zrozumienie znaczenia nielegalnej okupacji Krymu i wszystkich innych obszarów Ukrainy kontrolowanych przez Moskwę”.

