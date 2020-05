Andrzej Duda: Rozpoczyna się budowa Baltic Pipe, prace budowlane ruszą w ciągu najbliższych dni

Rozpoczyna się budowa Baltic Pipe, ta inwestycja zaczyna się dosłownie w najbliższych dniach faktycznie poprzez konkretne prace budowlane – oświadczył w poniedziałek Andrzej Duda.

W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda poinformował o rozpoczęciu budowy gazociągu Baltic Pipe. Podkreślił, że inwestycja rozpoczyna się w najbliższych dniach. Zapowiedział start konkretnych prac budowlanych w ciągu najbliższych dni.

„Jest rzeczywiście bardzo dobra wiadomość dla Polski i to nie tylko na najbliższy czas, ale wierzę głęboko w to, że na dziesięciolecia – faktycznie rozpoczyna się budowa Baltic Pipe, czyli tego słynnego gazociągu, który biegnie najpierw z szelfu norweskiego do Danii, a następnie właśnie poprzez Danię i z Danii do Polski, na nasze wybrzeże, do Trzęsacza” – przekazał Prezydent.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Prezydent zaznaczył, że 30 kwietnia spółka Gaz-System podpisała kontrakt wykonawczy na realizację tej inwestycji Przypomniał, że uzyskane zostały już wszystkie pozwolenia, niezbędne do budowy gazociągu.

Andrzej Duda podkreślił, że rozpoczęcie budowy Baltic Pipe jest milowym krokiem do uniezależnienia energetycznego Polski.

„Jeżeli mówimy o pełnej dywersyfikacji dostaw gazu do Polski, jeżeli mówimy o pełnym uniezależnieniu Polski jako odbiorcy od Rosji, to właśnie to jest ten milowy krok na drodze do tego nieuzależnienia” – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał, że na 1 października 2022 roku planowane jest uruchomienie transportu gazu.

Za rozbudowę polskiego systemu przesyłowego w ramach Baltic Pipe odpowiedzialna jest spółka Gaz-System S.A. „Projekt Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on, po raz pierwszy w historii, przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Jednocześnie Projekt Baltic Pipe umożliwi dostawy gazu z Polski na rynek duński i szwedzki” – czytamy na stronie spółki.

Na wykonawcę podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe wybrany został włoski koncern Saipem.

facebook.com / prezydent.pl / kresy.pl