Świat – inne informacje (Kresowy Przegląd Tygodnia #17)

Projekt Nord Stream II postępuje; Trump nie stracił na popularności wśród Republikanów; duży wzrost Amerykanów deklarujących się jako LGBT; pracownicy Coca-Coli byli zachęcani do bycia „mniej białymi”; Biden kierował amerykańskimi nalotami w Syrii; znaczny wzrost przypadków prawicowego ekstremizmu wśród żołnierzy Bundeswehry; Nawalny został przeniesiony do najcięższej kolonii karnej w Rosji; Amnesty International zrezygnowało z uznawania go za „więźnia sumienia” za przypadki „mowy nienawiści”, których dopuszczał się w przeszłości; rząd Australii uległ Facebookowi; 12 proc. kościołów we Francji zagrożonych jest wyburzeniem; sankcje USA wobec obywateli Arabii Saudyjskiej za zabójstwo Chaszukdżiego; Syryjczycy głodują; zaostrzenie sytuacji politycznej w Armenii – armia domaga się ustąpienia premiera.

Aby otrzymywać co tydzień pełny Kresowy Przegląd Tygodnia, zapisz się do newslettera Kresy.pl. W tym tygodniu Przegląd objął tematy: pandemia, walczysz z „mową nienawiści” albo nie studiujesz na Politechnice Wrocławskiej, Kresy, ostatni pomnik Franco usunięty, Ukraina i Białoruś, sprawa „zdrady stanu” Anatolija Szarija, wojsko – przetargi, nowe technologie, inne informacje z Polski i ze świata (poniżej).

Świat – inne informacje

Co najmniej 18 firm wycofało się z udziału w projekcie Nord Stream 2 lub zamierza to zrobić – podał w poniedziałek Tagesspiegel powołując się na raport Departamentu Stanu USA dla Kongresu. Jak napisał Tagesspiegel, groźba amerykańskich sankcji działa pomimo tego, że administracja Joe Bidena powstrzymała się ostatnio od nakładania sankcji na kolejne firmy zaangażowane w budowę gazociągu Nord Stream 2. Gazeta zauważyła, że według raportu Departamentu Stanu dla Kongresu co najmniej 18 europejskich firm zakończyło udział w tym projekcie lub zapowiedziało, że to zrobi. Zgodnie z raportem wśród nich jest dostawca usług przemysłowych Bilfinger z Mannheim oraz ubezpieczyciel Munich Re Syndicate Limited.

Operator gazociągu Nord Stream 2 złożył do Federalnej Agencji Morskiej i Hydrograficznej (BSH) wniosek o niezwłoczną realizację pozwolenia na budowę gazociągu na wodach niemieckich. Pozwolenie zostało zawieszone na skutek sprzeciwu organizacji ekologicznych.

Prawie połowa Republikanów odeszłaby ze swojej partii i dołączyła do nowego ugrupowania, gdyby były prezydent Donald Trump stał się jego liderem – pokazują wyniki badania Uniwersytetu Sufflok oraz dziennika „USA Today”. Wyborcy także wyrażają silniejszą lojalność wobec Trumpa (54 proc.) niż Partii Republikańskiej (34 proc.), która dwukrotnie nominowała go na kandydata w wyborach prezydenckich.

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Gallupa wśród Amerykanów wynika, że 5,6 proc. z nich określa się jako osoby LGBT+, podał w czwartek portal rp.pl. Dla porównania w 2020 r. deklarację taką wyraziło 4,5 proc. Już wówczas odnotowano wzrost tego typu deklaracji o jedną czwartą w porównaniu do roku 2019. W kwestii tej można zauważyć duże różnice pokoleniowe. Za przyrost deklaracji LGBT+ odpowiada przede wszystkim najmłodsze pokolenie dorosłych. W najnowszym badaniu Gallupa deklaracje takie wyraziło aż 15,9 proc. osób wieku 18-23 lata. Natomiast wśród osób urodzonych przed 1946 r. odsetek tego rodzaju identyfikacji wyniósł tylko 1,3 proc. Wśród grupy określającej się jako LGBT+ 54,6 proc identyfikuje się jako osoby biseksualne, 24,5 proc. jako geje, 11,7 proc. jako lesbijki i 11,3 proc. jako osoby transseksualne.

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł w poniedziałek, że „biała supremacja” i ruchy neonazistowskie stają się „zagrożeniem ponadnarodowym” i wykorzystują pandemię koronawirusa, aby zdobyć poparcie.

Pracownicy Coca-Coli byli zachęcani do bycia „mniej białymi” w ramach szkolenia firmy w zakresie różnorodności – poinformował we wtorek New York Post. Materiał online został usunięty z sieci po oburzeniu internautów.

Prezydent Joe Biden w czwartek kierował amerykańskimi nalotami wojskowymi we wschodniej Syrii przeciwko obiektom należącym do milicji wspieranej przez Iran – przekazała agencja prasowa Reuters. Była to odpowiedź na ataki rakietowe skierowane w amerykańskie stanowiska.

Kanadyjski parlament głosował w poniedziałek za uznaniem łamania praw człowieka wobec Ujgurów przez chiński rząd za ludobójstwo. „Obecnie przeprowadza się ludobójstwo na Ujgurach i innych muzułmanach”, głosi wniosek, który został przyjęty przez kanadyjski parlament w głosowaniu stosunkiem 266-0.

Cena ropy na londyńskiej giełdzie sięgnęła wartości najwyższej do stycznia zeszłego roku podała agencja informacyjna RIA Nowosti. Według informacji rosyjskiej agencji cena kwietniowego futuresu na baryłkę ropy Brent sięgnęła w środę wartości 67,12 dolarów. To wartość najwyższa od 8 stycznia 2020 r. Cena wzrosła o 2,68 proc. Natomiast wartość kwietniowego futuresu na baryłkę ropy WTI zwiększyła się w środę o 2,27 proc. do ceny 63,07 dol.

Niemcy odnotowały 477 nowych przypadków podejrzenia prawicowego ekstremizmu wśród żołnierzy w 2020 roku – poinformował Euractiv powołując się na roczny raport na temat stanu niemieckich sił zbrojnych przedstawionego we wtorek przez komisarz ds. sił zbrojnych niemieckiego parlamentu Ewę Högl. W całym 2019 roku było ich 363.

Aleksiej Nawalny został przeniesiony do kolonii karnej – przekazał w piątek dziennikarzom dyrektor rosyjskiej służby penitencjarnej (FSIN) Aleksandr Kałasznikow.

Według nieoficjalnych doniesień rosyjski opozycjonista Nawalny trafił do kolonii karnej IK-2 w Pokrowie w obwodzie włodzimierskim. „To najgorsza kolonia karna w Rosji” – twierdzi telewizja „Dożd’”.

Komitet Śledczy w obwodzie jarosławskim w Rosji wszczął śledztwo po opublikowaniu nagrań, na których widać bicie więźniów przez strażników w kolonii karnej N1 (Rybinsk). Dla jednego z tych więźniów bicie skończyło się śmiercią.

Międzynarodowa organizacja obrony praw człowieka Amnesty International zrezygnowała z uznawania uwięzionego rosyjskiego opozycjonisty za „więźnia sumienia”, ponieważ dowiedziała się o jego wypowiedziach sprzed kilkunastu lat, które uznała za „mowę nienawiści”.

Władimir Putin podpisał w środę ustawę zaostrzającą kary za naruszenia w kilku zakresach ważnych dla działaczy społeczno-politycznych. Zwiększono kary za wykroczenia przy organizacji „akcji masowych” w zakresie ich finansowania. Oprócz tego zwiększono kary za niepodporządkowanie się poleceniom funkcjonariuszy policji. Karane będą także osoby, które materialnie wspierają przeprowadzenie „akcji masowych” przez osoby fizyczne lub prawne nie mające legalnych możliwości na przeprowadzenie takich działań.

Facebook doszedł do porozumienia z rządem Australii w sprawie blokady treści mediów zamieszczany w serwisie społecznościowym. Australijskie władze zgodziły się na ustępstwa i wprowadzenie poprawek do projektu ustawy, która nie podoba się Facebookowi. We wtorek kierownictwo koncernu Facebook zapowiedziało zakończenie blokady treści mediów z Australii. W zamian za to, tamtejsze władze miały wprowadzić zadowalające koncern zmiany do projektu ustawy, która zobowiązywałaby serwis społecznościowy do płacenia za treści newsowe. Facebook ma mieć m.in. prawo do wyboru konkretnych wydawców, których będzie wspierać, a także do zachowania możliwości decyzji o pojawianie się na platformie określonych newsów. Rząd Australii ma też prawo do zwolnienia Facebooka oraz Google z obowiązkowego arbitrażu.

W Lille na północy Francji trwa rozbiórka XIX-wiecznej kaplicy św. Józefa, w miejscu której formalnie katolicka uczelnia chce postawić nowoczesny kampus. W całej Francji, gdzie za utrzymanie świątyń odpowiada państwo, zagrożonych wyburzeniem jest 12 proc. kościołów.

Stany Zjednoczone zastosowały sankcje wizowe wobec 76 obywateli Arabii Saudyjskiej, którzy mieli być zamieszani m.in. w głośne zabójstwo dziennikarza Dżalala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Istambule w 2018 roku. Sankcji nie zastosowano jednak wobec saudyjskiego następcy tronu księcia Mohammeda bin Salmana, mimo iż okazało się, że wywiad USA był przekonany, że to on zlecił zabicie Chaszukdżiego.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, amerykańska administracja zgadza się na wprowadzenie podatku cyfrowego – nowej daniny, która obciąży głównie koncerny cyfrowe z USA.

Federalne Biuro Śledcze (FBI) ogłosiło osobami poszukiwanymi 13 obywateli rosyjskich, którym Stany Zjednoczone zarzucają udział w spisku mającym na celu wpłynięcie na wynik wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku. Wśród osób, za którymi wysłano list gończy, jest Jewgienij Prigożyn, nazywany niekiedy „kucharzem Putina”.

Amerykańscy naukowcy opracowali innowacyjną szczepionkę na malarię, której bazą jest kwas rybonukleinowy – RNA. Nowy preparat może ocalić wiele istnień ludzkich. W 2019 r. odnotowano około 229 milionów przypadków malarii, które skończyły się śmiercią 409 tys. chorych. 94 proc. tych zgonów przypadło na Afrykę. Dotychczasowa szczepionka RTS,S opatentowana prawie dwa lata temu okazała się mało skuteczna. Początkowo na poziomie 30 proc., a obecnie 15 proc.

Tysiące Jemeńczyków wyszło w piątek na ulice Sany, aby zaprotestować przeciwko prowadzonej przez Arabię ​​Saudyjską blokadzie kraju i zamknięciu międzynarodowego lotniska w mieście.

W sobotę doszło do najbardziej intensywnego jak dotychczas ostrzału Arabii Saudyjskiej przez jemeński ruch Ansarullah, zwany też ruchem Hutich.

Grecja rozważa możliwość umieszczenia baterii przeciwrakietowych Patriot na terytorium Arabii Saudyjskiej, aby pomóc Saudyjczykom we wzmocnieniu obrony przed atakami rakietowymi na infrastrukturę krytyczną kraju, głównie ze strony wspieranych przez Iran sił Huti w Jemenie. Portal „Arab News” podkreśla, że asertywna polityka Turcji we wschodniej części Morza Śródziemnego zmusiła Grecję do aktywnej współpracy dyplomatycznej i militarnej z krajami arabskimi, takimi jak Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Zastępca sekretarza generalnego ONZ do spraw humanitarnych Mark Lowcock powiedział, że „około 60 proc. syryjskiej populacji, to 12,4 mln ludzi, nie ma dostępu do dostatecznie bezpiecznego i odżywczego jedzenia.” Lowcock twierdzi, że tylko w pandemicznym 2020 r. liczba niedojadających Syryjczyków zwiększyła się o 4,5 mln. W Syrii od 2011 r. trwa umiędzynarodowiona wojna, która kosztowała już życie co najmniej 387 tys. osób, choć liczba nieudokumentowanych zgonów może znacznie powiększać tę liczbę. Wojna przyniosła też ogromne zniszczenia materialne. Do dziś 37,5 proc. terytorium państwa pozostaje poza kontrolą władzy Syrii. Rozległe sankcje nałożone na to państwo w zeszłym roku przez USA dodatkowo uderzyły w syryjski system finansowy i gospodarkę.

W piątek ONZ i europejscy członkowie Rady Bezpieczeństwa wezwali Izrael do zaprzestania wyburzeń osiedli Beduinów w Dolinie Jordanu oraz do pomocy humanitarnej dla społeczności mieszkającej w Humsa Al-Baqaia.

W piątek w Erywaniu kilka tysięcy osób domagało się odejścia premiera Armenii Nikola Paszyniana, który jest obwiniany o porażkę w wojnie z Azerbejdżanem o Górski Karabach. Były to kolejne protesty w tym tygodniu. W czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Armenii wydał oświadczenie, w którym domagał się ustąpienia obecnego premiera Nikola Paszyniana i całego rządu. Premier uznał to za próbę zamachu stanu i zdymisjonował Gaspariana. W sobotę prezydent Armenii Armen Sarkisjan odmówił podpisania decyzji premiera Nikoli Paszyniana o dymisji szefa Sztabu Generalnego Onika Gaspariana. Od kilku dni w Armenii trwają protesty przeciwko Paszynianowi, również wojsko domaga się jego odejścia.

