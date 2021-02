NYP: Coca-Cola prosi pracowników o „bycie mniej białymi”

Pracownicy Coca-Coli byli zachęcani do bycia „mniej białymi” w ramach szkolenia firmy w zakresie różnorodności – poinformował we wtorek New York Post. Materiał online został usunięty z sieci po oburzeniu internautów.

Jak poinformował we wtorek portal New York Post, pracownicy Coca-Coli byli zachęcani do bycia „mniej białymi” w ramach szkolenia firmy w zakresie różnorodności.

Kurs „w obliczu rasizmu” był oferowany przez LinkedIn Education i był wykorzystany przez firmę.

„W Stanach Zjednoczonych i innych krajach zachodnich biali ludzie są uspołeczniani, aby czuć, że są z natury lepsi, ponieważ są biali” – głosi jeden ze slajdów, który wzburzył internautów.

Inny slajd głosi: „staraj się być mniej biały”, a następnie dodaje: „bądź mniej uciążliwy”, „słuchaj”, „wierz” i „zerwij z białą solidarnością”.

Karlyn Borysenko, która opublikowała sprawę w mediach społecznościowych twierdzi, że ​​zrzuty ekranu zostały jej przesłane przez „wewnętrznego demaskatora” z Coca-Coli, który powiedział jej, że kurs jest „wymagany”.

🚨🚨🚨 BREAKING: Coca-Cola is forcing employees to complete online training telling them to „try to be less white.”

These images are from an internal whistleblower: pic.twitter.com/gRi4N20esZ

— Karlyn supports banning critical race theory in NH (@DrKarlynB) February 19, 2021