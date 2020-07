Miasto Seattle zorganizowało szkolenie dla białych pracowników mające na celu „cofnięcie ich białości”

Miasto Seattle zorganizowało oddzielne szkolenie dla białych pracowników mające na celu „cofnięcie ich białości” (ang. undoing their whiteness) i przekazało im, aby „nie przyjmowali niezasłużonych promocji”, żeby być lepszymi sprzymierzeńcami w walce o sprawiedliwość rasową. O sprawie poinformowało dailymail.co.uk.

Sesja szkoleniowa zatytułowana „Przerwanie zinternalizowanej dominacji rasowej i białości” (ang. Interrupting Internalized Racial Superiority and Whiteness) odbyła się 12 czerwca. Zorganizował ją Urząd Praw Obywatelskich.

W jednej z broszur rozdawanych na trwającej 2,5 godziny sesji napisano, że „rasizm nie jest naszą winą, ale jesteśmy za niego odpowiedzialni”. Według innej, biali pracownicy mają porzucić swoją przestrzeń „gwarantowanego bezpieczeństwa fizycznego”, aby „współdziałać” dla sprawiedliwości rasowej.

Christopher F. Rufo, dziennikarz City Journal i dyrektor Discovery Institute’s Center on Wealth and Poverty, uzsykał informacje nt. sesji w zeszłym tygodniu w ramach złożenia wniosku o dostęp do informacji publicznej, który został zatwierdzony w poniedziałek.

The City of Seattle held a training session for white employees called “Interrupting Internalized Racial Superiority and Whiteness.”

So I did a public records request to find out exactly what this means. Let’s go through it together in this thread. 👇

— Christopher F. Rufo (@realchrisrufo) July 6, 2020