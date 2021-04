„Nie będziemy przed wami klękać”. Szef gabinetu prezydenta Czech napisał do UEFA ws. piłkarza zawieszonego za „rasizm”

Obrońca Slavii Praga i piłkarskiej reprezentacji Czech Ondřej Kúdela nie zagra tego lata na Euro po tym, jak został ukarany za „rasistowskie zachowanie” podczas marcowego meczu Ligii Europy. Miał on rzekomo obrazić pomocnika Rangers Glasgow i reprezentanta Finlandii Glena Kamarę . Teraz sprawę w mocnych słowach skomentował szef gabinetu prezydenta Czech. „Nie będziemy przed wami klękać. Żadne groźby nie działają na czeskiego kibica”.

Według Kamary Kúdela nazwał go „pier****** małpą”. W efekcie Czech wykluczony został przez UEFA na 10 meczów, przez co prawdopodobnie nie pojedzie na Euro. Kamara zdyskwalifikowany został na trzy mecze za napaść na Kúdelę.

Kúdela jest zagrożonyrównież koniecznością stawienia się w sądzie w Szkocji po tym, jak policja przedłożyła prokuratorowi doniesienie o „zachowaniu o charakterze rasistowskim”.

W odpowiedzi Vratislav Mynář, szef gabinetu prezydenta Czech Miloša Zemana, wysłał list do UEFA, w którym wyraził swoją dezaprobatę do podjętej decyzji. List opublikowany został na oficjalnej stronie prezydenta Czech.

„Potępiacie przyzwoitego człowieka bez żadnego dowodu. Uniemożliwiacie sportowcom spełnienie ich marzeń w Lidze Europejskiej. Wszystko to tylko po to, by spełnić zdemoralizowane oczekiwania niewielkiej grupy aktywistów i klubu nie mogącego wygrać na boisku, ale tym bardziej wykrzykującego puste i bolesne frazesy o rasizmie” – napisał Mynář.

Mynář wyraził zdenerwowanie faktem, że nie jest do tej pory w pełni jasne na jakiej podstawie śledczy UEFA podjęli taką decyzję. Kúdela przyznał się do niesportowego zachowania, wulgarnej zniewagi dla swojego przeciwnika, ale od początku wyraźnie zaprzeczał rasizmowi.

„Zauważam, że jest to rasizm nieudowodniony i przypuszczalny. Sam inspektor UEFA zakwestionował, że Ondřej Kúdela wypowiedział rasistowskie słowa” – Mynář wskazuje na wypowiedź śledczego , który przekazał Slavii przed rozpoczęciem postępowania, że ​​nie ma przekonujących dowodów na treść uwagi Kúdela o Kamarze.

Szef gabinetu prezydenta wspomniał też o sankcjach dla zawodników Rangersów: Kamara otrzymał karę z trzech meczów za atak na Kúdelę, jego kolega z drużyny Kemar Roofe nie rozegra kolejnych czterech pojedynków ze względu na groźny faul, którego ofiarą stał się bramkarz Ondřej Kolář. Golkiper Slavii z uwagi na złamanie zatoki czołowej podczas tego incydentu występuje w specjalnym ochronnym kasku.

„Po zdobyciu drugiej bramki przeciwnik zachowywał się niegrzecznie, niesportowo i wyraźnie był sfrustrowany. Czescy sportowcy zostali zaatakowani przez przeciwnika na stadionie po zakończeniu meczu i nie wpuszczono ich do szatni. Ostatecznie gracz, który zmiażdżył czaszkę przeciwnika butem do piłki nożnej, otrzymał od was zawieszenie na 4 mecze, inny gracz za fizyczny atak ma karę trzech meczów ”- pisze czeski polityk.

„Zmieniliście walkę z rasizmem w walkę przegranych ze zwycięskimi. Stało się to szczytem hipokryzji, pozytywnej dyskryminacji i żenującego ulegania głupim trendom. Wasze wysiłki mogą doprowadzić do czegoś odwrotnego, czyli sytuacji, w której osoba o innym kolorze skóry niż czarny jest dyskryminowana, uciskana i pozbawiona swoich praw. Dlatego uważam, że należy sprzeciwić się tej decyzji” – twierdzi Mynář.

Szef gabinetu prezydenta Czech stwierdził ponadto: „bardzo doceniam fakt, że czeska opinia publiczna w całym społeczeństwie nie identyfikuje się z waszym werdyktem. Wręcz przeciwnie – udało wam się zjednoczyć starych rywali – choćby chwilowo. Nie będziemy przed wami klękać. Żadne groźby nie działają na czeskiego kibica”.

„Prezydent Republiki, pan Miloš Zeman, został szczegółowo poinformowany o zaistniałej sytuacji i uważa ją za ważną nie tylko ze sportowego punktu widzenia, ale także z punktu widzenia sprawiedliwości i godności ludzkiej. Wyraził współczucie wszystkim obywatelom Republiki Czeskiej, którzy śledzą tę sprawę i są nią rozczarowani. Jednocześnie życzy wszystkim graczom i kibicom, aby nie zrażali się tą sprawą i wspiera ich w ich wysiłkach, aby szczerze kibicować swojemu zespołowi” – zakończył list. CZYTAJ TAKŻE: Wybranowski: niech Polacy wyjdą na Wembley ze zdjęciami prześladowanych na Białorusi rodaków

