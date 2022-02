FIFA podjęła decyzję w sprawie meczów reprezentacji Rosji

Światowa centrala piłkarska nie wykluczyła Rosji z międzynarodowych rozgrywek w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę.

FIFA wydała w niedzielę komunikat, w którym poinformowała o środkach podjętych przez nią wobec Rosji w związku z inwazją na Ukrainę.

Jak podano, reprezentacja Rosji w piłce nożnej nie będzie występować pod szyldem „Rosji”, ale „Związku Piłki Nożnej Rosji (RFU)”. Przed jej meczami nie będzie grany hymn Rosji, nie będzie też używana rosyjska flaga. Mecze międzynarodowe z terytorium Rosji zostaną przeniesione na neutralny grunt.

Zastosowane środki mają obowiązywać „do odwołania”, przy czym FIFA zapowiedziała, że jeśli sytuacja „nie ulegnie szybkiej poprawie”, w najbliższej przyszłości możliwe są „wszelkie dodatkowe środki lub sankcje, w tym potencjalne wykluczenie z rozgrywek”.

FIFA zapewniła, że potępia użycie siły przez Rosję podczas inwazji na Ukrainę. „Przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem, a FIFA wyraża najgłębszą solidarność ze wszystkimi ludźmi dotkniętymi tym, co dzieje się na Ukrainie” – oświadczono.

Prezes PZPN Cezary Kulesza oświadczył w odpowiedzi na komunikat FIFA, że Polska nie zamierza grać z Rosją „niezależnie od tego, pod jaką nazwą występuje”.

Today’s FIFA decision is totally unacceptable. We are not interested in participating in this game of appearances. Our stance remains intact: Polish National Team will NOT PLAY with Russia, no matter what the name of the team is.

— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 27, 2022