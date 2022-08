Brytyjski Wywiad: Sześciu rosyjskich generałów straciło stanowisko, dziesięciu zostało zbitych

Brytyjski wywiad twierdzi, że ze względu na niską skuteczność wykazaną przez rosyjskie siły zbrojne po ataku na Ukrainę zdymisjonowano co najmniej sześciu dowódców. Na polu bitwy na Ukrainie zginęło jeszcze dziesięciu generałów.

„Niska skuteczność rosyjskich sił zbrojnych podczas inwazji na Ukrainę drogo kosztowała rosyjskie przywództwo wojskowe, co najprawdopodobniej doprowadziło do zwolnienia co najmniej sześciu rosyjskich dowódców od czasu wybuchu działań wojennych w lutym 2022 roku. Dowódcy Wojsk Wschodnich i Zachodnich okręgów wojskowych Rosji najprawdopodobniej stracili dowodzenie” – czytamy w dokumencie.

Wywiad wskazuje się, że generał pułkownik Aleksandr Czajko został odwołany ze stanowiska dowódcy Wschodniego Okręgu Wojskowego w maju 2022 roku, generał pułkownik Aleksander Żurawlew, który dowodzi Zachodnim Okręgiem Wojskowym od 2018 roku, był nieobecny podczas dnia rosyjskiej marynarki wojennej w St. Petersburg 31 lipca 2022 r. został najprawdopodobniej zastąpiony przez generała porucznika Władimira Koczetkowa. Generał Aleksander Dwornikow został usunięty po tym, jak „otrzymał ogólne dowództwo operacji na Ukrainie”, a generał Siergiej Surowikin przejął również dowództwo nad Południową Grupą Wojsk od generała Giennadija Żydko.

„Do tych informacji dołącza się co najmniej 10 rosyjskich generałów zabitych na polu bitwy na Ukrainie. Skumulowany wpływ na sekwencję dowodzenia prawdopodobnie przyczyni się do trudności taktycznych i operacyjnych Rosji” – zauważa raport.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 7 August 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/Q9m6pBivU7 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/CSsurnK3iR — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 7, 2022

Wcześniej wywiad donosił, że Rosja prawdopodobnie przeniesie znaczną część swoich sił z północnego sektora Donbasu na południową Ukrainę. „Rosja prawdopodobnie dostosowuje plan operacyjny swojej ofensywy w Donbasie po tym, jak nie dokonała decydującego przełomu operacyjnego w ramach planu, który realizuje od kwietnia” – twierdzą Brytyjczycy.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 August 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/WFgCHPs7yY 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/sU8IJmgiyF — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 1, 2022

„W ciągu ostatnich czterech dni Rosja kontynuowała próby taktycznych ataków na oś Bachmut na północny wschód od Doniecka, osiągając jedynie powolne postępy. Jak poinformowały władze ukraińskie w zeszłym tygodniu, Rosja prawdopodobnie przeniesie znaczną część swoich sił z północnego sektora Donbasu na południową Ukrainę. Rosja prawdopodobnie dostosowuje projekt operacyjny swojej ofensywy w Donbasie po tym, jak nie dokonała decydującego przełomu operacyjnego w ramach realizowanego od kwietnia planu. Prawdopodobnie zidentyfikowali swój front zaporoski jako wrażliwy obszar, który wymaga wzmocnienia”.

Kresy.pl