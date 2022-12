Miedwiediew przepowiada zajęcie zachodniej Ukrainy przez Polskę

Polsko-węgierska okupacja zachodniej Ukrainy, wojna „IV Rzeszy” z Francją oraz wojna domowa w Stanach Zjednoczonych – takie wydarzenia prognozuje były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew.

Zastępca szefa Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Dmitrij Miedwiediew, opublikował w poniedziałek na Twitterze obszerny wpis. Nawiązał do zbliżającego się sylwestra, gdy „wszyscy snują prognozy” na przyszłość. „Wielu wysuwa futurystyczne hipotezy, jakby rywalizując o wyłonienie tych najdzikszych, a nawet najbardziej absurdalnych” – dodał, pisząc o „naszym skromnym wkładzie”. Były prezydent Rosji napisał o 10 wydarzeniach, które jego zdaniem mogą mieć miejsce w 2023 roku.

Jego zdaniem cena ropy wzrośnie do 150 dolarów za baryłkę, a ceny gazu do 5 tysięcy dolarów za tysiąc metrów sześciennych.

Miedwiediew przewiduje także powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, a następnie rozpad UE. „Euro przestanie być używane jako waluta UE” – napisał.

On the New Year’s Eve, everybody’s into making predictions

Many come up with futuristic hypotheses, as if competing to single out the wildest, and even the most absurd ones.

Here’s our humble contribution.

What can happen in 2023:

