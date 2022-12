Francuskie satelity obserwacyjne dla Polski – podpisano umowę

Umowa dotyczy pozyskania przez Polskę dwóch francuskich satelitów obserwacyjnych, na potrzeby Wojska Polskiego. „Siły Zbrojne RP już od 2023 r. otrzymają dostęp do zasobów istniejącej konstelacji Pleiades Neo”.

We wtorek ministrowie obrony Polski i Francji podpisali umowę na dostawę dwóch satelitów obserwacyjnych od firmy Airbus Defense & Space, wraz ze stacją odbiorczą w Polsce, dla polskiego wojska. Do tej pory, Polska nie posiadała na własność takiego sprzętu.

Według MON, satelity te zwiększą zdolności Wojska Polskiego w zakresie pozyskiwania danych rozpoznawczych w oparciu o satelity obserwacyjne, działające w ramach francusko-polskiej konstelacji.

„Dzięki satelitom możliwe będzie pozyskiwanie danych rozpoznawczych w zakresie rozpoznania obrazowego z dokładnością do 30 cm, a działanie w ramach konstelacji pozwoli na zobrazowanie znacznie większego obszaru Ziemi, niż jest to możliwe w przypadku jednego państwa” – informuje resort obrony.

„Mieliśmy okazję zatwierdzić dziś umowę w sprawie wyposażenia Wojska Polskiego w satelity rozpoznawcze. To dobra okazja do wzmocnienia zdolności do wczesnego rozpoznawania zagrożeń” – powiedział minister obrony, wicepremier Mariusz Błaszczak. Wyraził też zadowolenie z tego, że we współpracy z Francją wzmacniamy Wojsko Polskie”.

„W zasadzie już od podpisania umowy Polska będzie miała dostęp do danych rozpoznawczych z francuskiej konstelacji. Umowa dotyczy pozyskania dwóch satelitów oraz utworzenia stacji naziemnej” – powiedział Błaszczak.

Według rzecznika Agencji Uzbrojenia, ppłk. Krzysztofa Płatka, „Siły Zbrojne RP już od 2023 r. otrzymają dostęp do zasobów istniejącej konstelacji Pleiades Neo”.

Pozyskanie dwóch satelitów miało m.in. zwiększyć suwerenność i swobodę wyprzedzającego ostrzegania przed zagrożeniem, a także identyfikowania rodzaju zagrożenia i nakierowywania na niego uzbrojenia.

Podczas spotkania wicepremiera Błaszczaka z francuskim ministrem obrony Sebastienem Lecornu rozmawiano o współpracy w ramach NATO, UE i Grupy Wyszehradzkiej, a także o dwustronnej współpracy wojskowej oraz o sytuacji bezpieczeństwa w regionie ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla Ukrainy.

Pleiades Neo, określany również jako VHR-2020, to konstelacja satelitów obserwacyjnych Ziemi, dostarczających obrazy o wysokiej rozdzielczości przestrzennej. Została opracowana przez Airbus Defence and Space. Obrazy wytwarzane przez każdego satelitę będą przesyłane albo w paśmie X bezpośrednio do stacji naziemnej, albo przez pokładowy laserowy system telekomunikacyjny dostarczany przez Tesat Spacecom do satelitów przekaźnikowych EDRS, krążących na orbicie geostacjonarnej. Satelity krążą po orbicie synchronicznej ze słońcem na wysokości 620 km. Każdy może sfotografować pół miliona km kw. dziennie.

Przypomnijmy, że początkowo podpisanie umowy miało mieć miejsce miesiąc temu, pod koniec listopada br. Uroczystość została jednak odwołana „w ostatniej chwili”. Według „Polityki”, na kilka dni przed zaplanowanym terminem władze Francji otrzymały sygnał ze strony polskiego rządu, by wszystko odwołać. MON nie podał jednak żadnego nowego terminu, a w uzasadnieniu powołał się na kłopoty natury finansowej. W marcu br. szef MON, Mariusz Błaszczak zapowiadał podpisanie umowy w ciągu 6 miesięcy.

