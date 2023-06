Zniszczenie tamy w Nowej Kachowce. Polskie MSZ chce kolejnych sankcji wobec Rosji

Zarząd Komunikacji Strategicznej ukraińskiej armii odniósł się do wtorkowego wysadzenia tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce. Według niego nie stanowi to poważnej przeszkody dla działań wojennych.

Oświadczając, że wysadzenie tamy to działanie rosyjskie przedstawicielstwo ukraińskiej armii twierdzi, że nie pomoże to przeciwnikowi. "Ukraina jest wyposażona we wszystkie niezbędne jednostki pływające i przeprawy pontonowo-mostowe do sforsowania przeszkód wodnych. Podstępne działania wroga, wywołujące kryzys społeczny i gospodarczy, nie powstrzymają Sił Zbrojnych Ukrainy, które są gotowe do wyzwolenia okupowanych terytoriów Ukrainy." - oświadczenie Zarządu zacytował portak Korrespondent.net.



Według przedstawicieli ukraińskiej armii, dowództwo wojskowe Federacji Rosyjskiej zniszczyło tamę z powodu „strachu przed armią ukraińską” oraz „sukcesów sił obrony Ukrainy w operacjach ofensywnych”.