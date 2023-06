Śmierć dziecka z rąk izraelskich żołnierzy

Mohammed al-Tamimi zmarł w poniedziałek w izraelskim szpitalu po tym, jak izraelscy żołnierze postrzelili jego i jego ojca w czwartek wieczorem w wiosce Nabi Saleh niedaleko Ramallah.

Al-Tamimi miał zaledwie 3 lata. Jego matka 32-letnia Marwa al-Tamimi, powiedziała AFP, że żołnierze strzelali do jej męża Haithama, który również został śmiertelnie ranny, gdy był w samochodzie wraz z synem. Kobieta twierdzi, że jej zabity małżonek wyszedł jedynie przestawić swój samochód, ponieważ obawiał się, że zostanie uszkodzony przez znajdujących się w pobliżu izraelskich żołnierzy. „Mój mąż uruchomił samochód, a mój syn był obok niego, a strzały padły w jego kierunku, gdy włączył światła samochodu” – słowa Palestynki zacytował za agencją portal telewizji France 24.

„Oni [izraelscy żołnierze] strzelali do nich przez chwilę, a oni nie mogli wydostać się z samochodu… więc ukryłam się w środku [domu]” – powiedziała żona i matka ofiar.

Jej syn żył jeszcze po strzelaninie. Został przewieziony do szpitala Sheba w Izraelu, gdzie „zmarł pomimo szeroko zakrojonych wysiłków zespołu medycznego” – czytamy w oświadczeniu wydanym w poniedziałek przez szpital.

Armia izraelska poinformowała w poniedziałek, że żołnierze „odpowiedzieli ostrą amunicją” po ataku strzelca na pobliską osadę Neveh Tzuf. Armia poinformowała, że dwóch Palestyńczyków zostało rannych, dodając, że „ubolewa nad krzywdą wyrządzoną cywilom”. Izraelscy wojskowi stwierdzili także, iż dochodzenie w sprawie strzelaniny jest w toku.

Marwa al-Tamimi powiedziała, że nie wierzy w śledztwo prowadzone przez armię izraelską. „Chcę międzynarodowego postępowania. Dość. Za każdym razem, gdy słyszymy o męczeństwie dziecka, męczeństwo ponosi cała rodzina” – powiedziała Palestynka.

Sekretarz generalny Komitetu Wykonawczego Organizacji Wyzwolenia Palestyny Husajn al-Szejh w poniedziałek wieczorem potępił działania Izraelczków na Twitterze: „On [Tamimi] zginął od kul izraelskich żołnierzy okupacyjnych!!! Co powiedzą o nim władze okupacyjne? Czy nazwą go terrorystą? Czy zagraża życiu ich żołnierzy?”

