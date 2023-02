Pomimo porozumienia Izrael zapowiada dalszą rozbudowę nielegalnych osiedli na Zachodnim Brzegu

Rząd Izraela i Autonomia Palestyńska zobowiązały się w niedzielę do podjęcia natychmiastowych kroków w celu deeskalacji. To efekt rozmów w Jordanii, w których uczestniczyli także urzędnicy amerykańscy i egipscy. Izrael zobowiązał się do wstrzymania rozbudowy nielegalnych osiedli na okupowanym Zachodnim Brzegu. Jednak już kilka godzin później premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił, że budowa osiedli będzie kontynuowana zgodnie z „pierwotnym planem i harmonogramem budowy”.

Deklaracje po spotkaniu sugerowały kroki na rzecz „sprawiedliwego i trwałego pokoju”. Niedzielny szczyt w kurorcie Akaba nad Morzem Czerwonym został zwołany po niedawnym wzroście napięcia, który podsycił obawy przed szerszym konfliktem – podkreśla BBC. „Po raz pierwszy od wielu lat zgromadził szefów izraelskich i palestyńskich sił bezpieczeństwa” – czytamy. Obecny był także główny doradca prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu, Brett McGurk.

„Obie strony [palestyńska i izraelska] potwierdziły swoje zobowiązanie do wszystkich poprzednich porozumień między nimi i do pracy na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju” – wskazano w pierwszym punkcie wydanego po zakończeniu szczytu komunikatu.

„Potwierdzono konieczność zaangażowania się w deeskalację w terenie i zapobieżenia dalszej przemocy” – dodano.

Izrael zobowiązał się do wycofania z planów budowy na Zachodnim Brzegu nowych osiedli przez cztery miesiące.

Sekretarz Stanu USA Antony Blinken pochwalił efekty spotkania. „Dzisiejsze spotkanie w Akabie jest pozytywnym krokiem dla Izraelczyków i Palestyńczyków. Ważne jest, aby strony kontynuowały działania zmierzające do deeskalacji napięć i przywrócenia spokoju” – oświadczył na Twitterze.

