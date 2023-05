Trwa produkcja nowej wersji ukraińskiej armatohaubicy Bohdana – poza granicami Ukrainy

Produkcja nowszej wersji ukraińskiej samobieżnej haubicoarmaty 2S22 Bohdana kal. 155 mm prowadzona jest poza Ukrainą, najpewniej w jednym z krajów Europy Środkowej.

W czwartek w sieciach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, pokazujące proces produkcji ukraińskiej samobieżnej haubicoarmaty 2S22 Bogdana (Bohdana).

Widać na nich m.in. opancerzoną kabinę kierowcy i załogi na podwoziu kołowym. Ukraiński Militarnyj Portal zwraca uwagę, że wizualnie przypomina ona kabiny ukraińskich pojazdów opancerzonych Warta.

Ponadto, widać też zainstalowaną na podwoziu jednostkę systemu kierowania ogniem. Brakuje jednak armaty i mechanizmów strzelniczych.

Serial production of 2S22 Bohdana 155mm howitzers has begun for Ukraine. Most likely, this is done in one of the allied countries. pic.twitter.com/Ck0OBu6I1H — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 4, 2023

Według ukraińskich mediów, nie jest jasne jakie podwozie jest wykorzystywane w tych nowych, ukraińskich armatohaubicach.

Źródła zwracają też uwagę, że prace produkcyjne najpewniej nie są prowadzone na Ukrainie, ale na terytorium jednego z państw sojuszniczych. Komentatorzy wskazują m.in. na Czechy, a także na Słowację. Przypomnijmy, że parę lat temu słowacka zbrojeniówka deklarowała Ukraińcom pomoc w modernizacji artylerii, w tym systemu Bohdana.

Ciekawostka – rozpoczęto produkcję ukraińskiej samobieżnej armatohaubicy kołowej Bohdana kalibru 155 mm. Działo powstaje nie na terenie Ukrainy, a jednego z zaprzyjaźnionych państw. https://t.co/wkrkZXvw3d — Remigiusz Wilk (@RemigiuszWilk) May 4, 2023

Eksperci branży wojskowej zwrócili też uwagę, że na opublikowanych zdjęciach są dwa różne pojazdy: „stary”, jeszcze na podwoziu KrAZ z armatą (być może w remoncie) oraz nowo budowany, na innym podwoziu.

W styczniu tego roku ukraiński minister obrony, Ołeksij Reznikow poinformował, że Ukraina sfinansowała produkcję seryjną krajowego systemu artyleryjskiego kal. 155 mm Bohdana. Dodał, że prace ruszyły jeszcze jesienią 2022 roku. Podkreślił zarazem, że Bohdana pomyślnie przeszła próby na polu walki, potwierdzając, że była ona używana podczas wojny z Rosją. Brała m.in. udział w ostrzeliwaniu zajętej przez Rosjan Wyspy Wężowej.

Z kolei w lutym Reznikow powiedział, że pierwsze dostawy samobieżnych armatohaubic Bohdana spodziewane są w najbliższych miesiącach.

Przypomnijmy, że próby polowe i ogniowe nowej, ukraińskiej samobieżnej armatohaubicy kal. 155 mm, 2S22 Bohdana rozpoczęły się jeszcze w maju 2021 roku.

System 2S22 Bohdana to nowa, kołowa, samobieżna haubica kal. 155 mm, czyli w kalibrze natowskim, opracowana na bazie wspólnej decyzji resortu obrony i spółki zakładów maszynowych w Kramatorsku z 2016 roku. Działo pierwotnie było zainstalowane na kołowym podwoziu ciężarówki KrAZ-63221 (później sygnalizowano, że może zostać wymienione na inne). Broń przeznaczona jest do niszczenia punktów dowodzenia, rażenia oddziałów pancernych i zmechanizowanych, baterii artylerii, stanowisk łączności i fortyfikacji polowych. Bohdana posiada nowoczesny system kontroli ognia, komputer balistyczny i skomputeryzowany system działa. Wyświetlacz główny umieszczony jest w opancerzonej kabinie, drugi jest zlokalizowany z tyłu wozu. Używa się go, gdy haubica jest rozłożona do trybu strzelania.

Zgodnie z założeniami, nowy system artyleryjski ma mieć zasięg minimalny 780 metrów, a maksymalny – do 40 km lub do 50 km, przy wykorzystaniu nowoczesnych typów pocisków. Niektóre źródła mówią o zasięgu nawet niespełna 60 km. Maksymalna szybkostrzelność to 6 strzałów na minutę.

Pierwszy prototyp haubicy samobieżnej Bohada zaprezentowano w lipcu 2018 roku, a miesiąc później pokazano ją na defiladzie z okazji ukraińskiego dnia niepodległości. Na prace wydano ponad 140 ml dolarów. Pierwotnie zakładano, że w 2020 roku zakończy się etap badawczo-rozwojowy, ale tak się nie stało. Opóźnienia były spowodowane m.in. przez problemy z zakupem amunicji oraz przeszkody biurokratyczne. Te pierwsze rozwiązano poprzez wykorzystanie amunicji tureckiej, a także pocisków kal. 155 mm kupionych od czeskiej firmy Excalibur Army.

mil.in.ua / Twitter / Kresy.pl