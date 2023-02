Ukraińskie armatohuabice Bohdana spodziewane w ciągu kilku miesięcy

Pierwsze dostawy seryjnych ukraińskich samobieżnych artyleryjskich instalacji „Bohdana” spodziewane są w najbliższych miesiącach.

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w rozmowie z Ukraińską Prawdą poinformował, że pierwsze dostawy seryjnych ukraińskich samobieżnych artyleryjskich instalacji „Bohdana” spodziewane są w najbliższych miesiącach.

„Mamy bardzo ważne ukraińskie Bohdany. Podpisałem już pierwsze kontrakty, a oni [producenci] już obiecują pierwsze dostawy w najbliższych miesiącach” – powiedział Reznikow o zamówieniu nowych ukraińskich systemów artyleryjskich.

Przypomnijmy, że próby polowe i ogniowe nowej, ukraińskiej samobieżnej armatohaubicy kal. 155 mm, 2S22 Bohdana rozpoczęły się jeszcze w maju 2021 roku.

System 2S22 Bohdana to nowa, kołowa, samobieżna haubica kal. 155 mm, czyli w kalibrze natowskim, opracowana na bazie wspólnej decyzji resortu obrony i spółki zakładów maszynowych w Kramatorsku z 2016 roku. Działo zainstalowane jest na kołowym podwoziu ciężarówki KrAZ-63221. Broń przeznaczona jest do niszczenia punktów dowodzenia, rażenia oddziałów pancernych i zmechanizowanych, baterii artylerii, stanowisk łączności i fortyfikacji polowych. Bohdana posiada nowoczesny system kontroli ognia, komputer balistyczny i skomputeryzowany system działa. Wyświetlacz główny umieszczony jest w opancerzonej kabinie, drugi jest zlokalizowany z tyłu wozu. Używa się go, gdy haubica jest rozłożona do trybu strzelania.

Zgodnie z założeniami, nowy system artyleryjski ma mieć zasięg minimalny 780 metrów, a maksymalny – do 40 km lub do 50 km, przy wykorzystaniu nowoczesnych typów pocisków. Niektóre źródła mówią o zasięgu nawet niespełna 60 km. Maksymalna szybkostrzelność to 6 strzałów na minutę.

Pierwszy prototyp haubicy samobieżnej Bohada zaprezentowano w lipcu 2018 roku, a miesiąc później pokazano ją na defiladzie z okazji ukraińskiego dnia niepodległości. Na prace wydano dotąd 140 ml dolarów. Pierwotnie zakładano, że w 2020 roku zakończy się etap badawczo-rozwojowy, ale tak się nie stało. Opóźnienia były spowodowane m.in. przez problemy z zakupem amunicji oraz przeszkody biurokratyczne. Te pierwsze rozwiązano poprzez wykorzystanie amunicji tureckiej, a także pocisków kal. 155 mm kupionych od czeskiej firmy Excalibur Army – tej samej, które montuje dla Ukrainy zmodernizowane armatohaubice samobieżne Dana-M2.

Na kontynuowaniu i sfinalizowaniu projektu bardzo zależało ukraińskiemu ministerstwu obrony. Z godnie z obecnie obowiązującą umową, prace badawczo-rozwojowe mają zostać zakończone w tym roku. Następnie zaczną się próby wstępne, a może nawet i państwowe. Na tej podstawie ma zapaść decyzja o pewnych dopracowaniach. Według ukraińskich mediów, jest to bardzo prawdopodobne – szczególnie w sprawie możliwości wymiany podwozia KrAZ na inne.

Kresy.pl/Ukraińska Prawda