Ukraina chce zakupić niemieckie haubice RCH-155 [+VIDEO]

Ukraina planuje zakup niemieckich samobieżnych haubic 155-mm RCH-155 – poinformował w sobotę portal Welt. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow miał skierować wniosek do Niemiec w lipcu 2022 roku.

Ukraina jest zainteresowana zakupem 18 sztuk tego sprzętu. Oczekiwana wartość transakcji to 216 mln euro. Krauss-Maffei Wegmann będzie w stanie dostarczyć pierwszy nowy wóz w ciągu 30 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Oznacza to, że broń dotrze do Sił Zbrojnych Ukrainy nie wcześniej niż w 2025 roku.

Według WELT rząd niemiecki zgodził się na tę prośbę.

Były ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk również potwierdził zgodę władz niemieckich na eksport: „Będzie to znaczący wkład w masowe wzmocnienie zdolności bojowej armii ukraińskiej. Mam nadzieję, że rząd federalny będzie nadal konsekwentnie podążał tą ścieżką”.

RCH-155 to kołowa haubica samobieżna z wieżą z PzH2000, która jest zamontowana na podwoziu kołowym 8×8 transportera opancerzonego Boxer.

Haubica samobieżna jest uzbrojona w działo L52 o deklarowanym zasięgu do 54 km (z precyzyjnymi pociskami V-LAP). Szybkostrzelność to 9 strzałów na minutę. Podwozie posiada silnik o mocy 815 KM, co pozwala rozpędzić 39-tonową maszynę do 100 km/h i zapewnić przebieg do 700 km na jednym tankowaniu.

Jak pisaliśmy, w czwartek niemiecka minister obrony Christine Lambrecht ogłosiła, że Niemcy wyślą na Ukrainę kolejne dwie wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet MARS II oraz 50 transporterów opancerzonych Dingo. Ponadto Niemcy wyślą około 200 rakiet. Wcześniej Ukraina wezwała Niemcy do zwiększenia dostaw broni po udanej kontrofensywie przeciwko rosyjskiej okupacji.

Dodajmy, że minister Lambrecht nie zapowiedziała nic w sprawie dostarczenia czołgów.

We wtorek koncern Rheinmetall poinformował, że odnowił i przygotował 16 bojowych wozów piechoty Marder do wysłania na Ukrainę i zapowiedział, że jest w stanie dostarczyć Ukraińcom łącznie 100 takich pojazdów. Serwis Tagesschau zwraca uwagę, że dostawy są jednak blokowane przez niemiecki rząd, który nie wydał przedsiębiorstwu licencji eksportowych. Zasłania się przy tym niepublicznym porozumieniem politycznym państw natowskich, które początkowo ustaliły między sobą, że NATO nie będzie wysyłać na Ukrainę zachodnich czołgów i pojazdów opancerzonych. Mimo tego, od pewnego czasu Ukraińcy dysponują już amerykańskimi i brytyjskimi transporterami opancerzonymi, tj. M113 i Spartan, które przysłały im różne kraje.

Kresy.pl/WELT