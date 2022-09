Niemiecki Rheinmetall przygotował 16 wozów Marder do wysłania na Ukrainę

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podaje, że raport to szczegółowa dwustronna mapa drogowa mającą prowadzić do budowy sześciu wielkoskalowych reaktorów opartych o amerykańską technologię. "Tworzy on także ramy dla współpracy strategicznej pomiędzy USA a Polską w zakresie cywilnej energetyki jądrowej. Raport stanowi wypełnienie zobowiązania wynikającego z polsko-amerykańskiej umowy międzyrządowej o współpracy w zakresie cywilnej energetyki jądrowej podpisanej w październiku 2020 r." - pisze resort klimatu.

"Raport to coś więcej niż oferta handlowa, to odzwierciedlenie 18 miesięcy intensywnych prac i milionów dolarów przeznaczonych na analizy i oceny. W celu przygotowania Raportu amerykańskie firmy Westinghouse i Bechtel przeprowadziły szczegółowe badania dopasowania technologii AP1000 do oczekiwań Polskiego Programu Energetyki Jądrowej i Polskich Elektrowni Jądrowych jako inwestora w budowę elektrowni jądrowej w Polsce" - napisano w komunikacie.