Rosjanie nadal nie mogą „przetrawić” faktu, że prezydent Ukrainy jest Żydem. Dla nich jest jak kość w gardle. Wszystko wydawało się być w porządku, a potem coś poszło nie tak – mówi naczelny rabin Ukrainy Mosze Asman w rozmowie z „Ukraińską Prawdą”.

Mosze Asman urodził się w 1966 roku w Leningradzie. W rozmowie z „Ukraińską Prawdą” przedstawił swoje postrzeganie komunizmu, przyszłości Rosji, a także możliwości zwycięstwa Ukrainy w wojnie.

„ZSRR był imperium kłamstw. Hasła nie odpowiadały rzeczywistości. Wierzę, że rząd sowiecki został stworzony przez bandytów: Lenina, Trockiego, Stalina… Wszystko, co powiedzieli i obiecali, było kłamstwem. Podobno walczyli o pokój na całym świecie, ale w rzeczywistości prowadzili politykę imperialistyczną i grozili bronią. Rozmawiali o braterskich narodach, przyjaźni, równości, ale w kraju kwitła ksenofobia. Obiecywali fabryki robotnikom, ziemię chłopom, ale zamieniali ludzi w niewolników, zmuszali do kołchozów, zasadniczo przywracając pańszczyznę” – stwierdził naczelny rabin Ukrainy.

„Tak było we wszystkim. Wszystko było kłamstwem, z którym teraz walczy Ukraina. To kłamstwo ma swój koniec. Dziś jesteśmy świadkami przerzutów imperium. Wkrótce upadnie jak domek z kart. Jak Związek Radziecki, który był znacznie potężniejszy niż Federacja Rosyjska” – dodaje.

Wedle Asmana Rosjanie „mogli pójść w drugą stronę” – przeprowadzić proces w sprawie zbrodni komunizmu, „pochować Lenina” i „zmyć całą tę krew i oczyścić karmę” – jednak tego nie zrobili. Zamiast tego „zaczęli mówić, że Stalin był dobry!”.

Rabin twierdzi, że Rosja „zdewaluowała zwycięstwo w II wojnie światowej i zamieniła je w narzędzie propagandy”.

„Wszystkie zagraniczne media pytają mnie przede wszystkim o nazizm na Ukrainie. Już mam dość odpowiadania (śmiech): Rosjanie najpierw muszą sami się zdenazyfikować. Kogo przyszli denazyfikować? Mariupol, Charków? Ani Ukraińcy, ani Rosjanie, ani Żydzi o to nie prosili” – twierdzi Asman.

CZYTAJ TAKŻE: Rosyjskie MSZ: Rząd Izraela wspiera „neonazistowski reżim” w Kijowie

„Rosjanie zrobili bardzo prostą rzecz: przez lata spekulowali na temat faszyzmu, promowali wizerunek nieludzi, którzy zabijają, torturują, palą. Z takimi nieludźmi możesz zrobić wszystko: zabić ich, przejechać czołgiem. Każda egzekucja, nawet najbardziej wyrafinowana, będzie odpowiednia, ponieważ jest przeprowadzana na 'faszyście’. Przez lata nazywali Ukraińców 'faszystami’ i odczłowieczali ich. A teraz rosyjski żołnierz popełnia zbrodnie na Ukrainie. Był przekonany, że można zetrzeć z powierzchni ziemi wszystkich – kobiety, dzieci, bo żyją tu nie-ludzie” – dodaje.

„Rosjanie nadal nie mogą 'przetrawić’ faktu, że prezydent Ukrainy jest Żydem. Dla nich jest jak kość w gardle. Wszystko wydawało się być w porządku, a potem coś poszło nie tak” – mówi naczelny rabin Ukrainy.

CZYTAJ TAKŻE: Zełenski o antysemicki wypadzie Ławrowa

ZOBACZ: Francuski filozof: Wybór Żyda Zełenskiego to zadośćuczynienie Ukrainy za Banderę

Jak twierdzi Asman, „to, co się dzieje, to przede wszystkim pomoc Boża”. „Po drugie, to wszystko zasługa Ukraińców. Pisma mówią: ci, którzy przystępują do oczyszczenia, otrzymują pomoc z góry” – przekonuje.

„Ludzie zawsze mają wolność wyboru. Jeśli okazują jedność, walczą o dobro, wtedy Wszechmogący dołącza do nich. Kiedy zbudowano Wieżę Babel, ludzie byli zjednoczeni, ale zjednoczyli się w złej sprawie. Dlatego wieża upadła. Ukraińcy chronią swoją ziemię, kraj, żony, mężów, dzieci i rodziców. Robią to bezinteresownie, poświęcając swoje życie. Wszechmogący widzi to i pomaga Ukrainie” – podsumowuje rabin.

Kresy.pl / pravda.com.ua