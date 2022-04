Polska przekazała czołgi Ukrainie. Premier potwierdza

Premier Mateusz Morawiecki potwierdził w poniedziałek, że Polska przekazała czołgi Ukrainie. Dopytywany o szczegóły odpowiedział: Przekażemy w swoim czasie.

Brytyjski minister obrony narodowej przekazał, że Wielka Brytania wyśle do Polski czołgi Challenger 2 po to, by nasz kraj w zastępstwie wysłał na Ukrainę maszyny T-72. Z kolei brytyjski premier Boris Johnson oświadczył w czasie konferencji prasowej w Delhi, że Wielka Brytania wyśle do Polski „uzupełnienie”, by ta mogła przekazać sprzęt sąsiadowi. Premier Mateusz Morawiecki został zapytany w Polsat News o słowa brytyjskiego premiera. Potwierdził te doniesienia.

„Nie będę dzisiaj o tym mówił” – zastrzegł. Podkreślił, że nie będzie teraz mówił o szczegółach. „Przekażemy to w swoim czasie, ze względu na bezpieczeństwo naszych ukraińskich sąsiadów, przyjaciół” – dodał, cytowany przez portal RMF.

Szef rządu wyraził opinię, że dzięki pomocy zbrojnej, którą otrzymujemy w ramach NATO od Wielkiej Brytanii i USA, możemy czuć się bezpiecznie.

Morawiecki odniósł się również do sprawy ewentualnego przekazania samolotów MIG dla Ukrainy. Podkreślił, że sprawa jest „zamknięta”. „Nie ma takiej konieczności, nie ma takich żądań, próśb” – powiedział.

W ubiegłym tygodniu brytyjski minister obrony narodowej przekazał, że Wielkiej Brytanii wyśle do Polski czołgi Challenger 2 po to, by nasz kraj w zastępstwie wysłał na Ukrainę maszyny T-72. Z kolei brytyjski premier Boris Johnson oświadczył w czasie konferencji prasowej w Delhi, że Wielka Brytania wyśle do Polski „uzupełnienie”, by ta mogła przekazać sprzęt sąsiadowi. Wskazywały na to także doniesienia brytyjskich mediów.

Warto przypomnieć, że Niemcy zawarły porozumienie o wysłaniu ciężkiej broni na Ukrainę z kilkoma innymi krajami europejskimi, w tym ze Słowenią, która ma wysyłać swoje czołgi na Ukrainę w zamian za czołgi i transportery opancerzone z Niemiec.

Przypomnijmy, że Czesi wysłali już na Ukrainę kilkanaście poradzieckich, zmodernizowanych czołgów T-72M1, a także wozy opancerzone BMP-1.

rmf24.pl / Kresy.pl