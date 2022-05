„Rz”: Rząd nie chce zrezygnować z karania polskich ochotników walczących na Ukrainie bez wymaganej zgody

Ministerstwo obrony Rosji podało w piątek wieczorem w komunikacie, że rosyjska armia w pełni przejęła kontrolę nad zakładami Azowstal w Mariupolu, w których bronili się ukraińscy wojskowi, m.in. z pułku Azow. Stało się to po tym, jak do niewoli oddała się ostatnia grupa 531 ukraińskich żołnierzy. Jak podano, minister obrony Rosji zameldował prezydentowi Władimirowi Putinowi o przejęciu pełnej kontroli nad Azowstalem (nazywając to "wyzwoleniem").

Strona rosyjska twierdzi, że do niewoli oddał się m.in. dowódca pułku Azow Denys Prokopenko (w komunikacie nazwano go "tak zwanym +dowódcą+ nazistów +Azowa+"). Prokopenkę miano wywieźć poza miasto, rzekomo z powodu "nienawiści mieszkańców Mariupola" do niego i chęci zlinczowania go za "liczne okrucieństwa".