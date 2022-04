Zełenski: Nie handlujemy naszym terytorium

Nie handlujemy naszym terytorium, nie zgodzimy się na naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy i nie zaakceptujemy niczego poza zwycięstwem – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodomyr Zełenski w piątkowym wywiadzie dla amerykańskiej stacji Fox News. Zełenski zaznaczył, że jego kraj liczy na zobowiązanie się innych państw do zapewniania bezpieczeństwa Ukrainy w przyszłości.

Zwycięstwo prawdy oznacza zwycięstwo Ukrainy – oświadczył ukraiński prezydent. Podkreślił, że Ukraina „nie handluje swoim terytorium, a kwestia integralności terytorialnej i suwerenności nie podlega dyskusji”. „Pytanie brzmi, kiedy to się skończy. To szerokie pytanie. To bolesne pytanie. Poza zwycięstwem naród ukraiński nie zaakceptuje żadnego wyniku” – dodał, cytowany przez portal telewizji Fox News.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Zełenski zaznaczył, że jego kraj liczy na zobowiązanie się innych państw do zapewniania bezpieczeństwa Ukrainy w przyszłości. Dodał, że rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem o takim zobowiązaniu.

Jego zdaniem nikt nie jest w stanie odgadnąć zamierzeń Władimira Putina, ale „apetyty zwykle rosną”. Zełenski wyraził opinię, że jeżeli rosyjska agresja nie zostanie powstrzymana, to rozszerzy się poza granice Ukrainy.

Prezydent Ukrainy został zapytany o oskarżenia strony rosyjskiej, dotyczące rzekomego ataku ukraińskich sił na magazyn ropy w Biełgorodzie w Rosji. „Proszę mi wybaczyć, ale nie rozmawiam na temat rozkazów, jakie wydaję jako dowódca sił zbrojnych” – odpowiedział.

Zobacz także: Zełenski: dwóch generałów zdradziło

Zełenski został zapytany, co sądzi o porównywaniu go do premiera Wielkiej Brytanii z okresu II wojny światowej Winstona Churchilla. „Bóg wybiera dla nas to, co jesteśmy w stanie znieść, i myślę, że to nie był przypadek. Wiem, że przetrwamy to wszystko” – odpowiedział.

Ukraiński prezydent został zapytany o kwestię ewentualnego członkostwa Ukrainy w NATO. „Trudno nam rozmawiać o NATO, ponieważ NATO nie chce nas przyjąć” – powiedział. „Nie jesteśmy słabym państwem. Nie proponujemy, aby nas wzmacniać kosztem NATO” – dodał.

Dodał, że jako pełnoprawny członek Ukraina mogłaby znacznie wzmocnić NATO.

Zobacz także: Zełenski: zrozumieliśmy, że Ukraina nie będzie członkiem NATO

foxnews.com / Kresy.pl