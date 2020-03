Mistrzostwa Europy w piłce nożnej przełożone

Europejskie zrzeszenie związków piłkarskich UEFA podjęło decyzję o odwołaniu planowanych na bieżący rok Mistrzostw Europy. Wstępnie zaplanowano je na przyszły rok.

Jak poinformował we wtorek portal dziennika „Rzeczpospolita” UEFA zorganizowała wideokonferencję z przedstawicielami krajowych związków piłkarskich oraz europejskich lig i klubów. Powołując się na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka portal podaje, że zadecydowano o przesunięciu terminu rozegrania Mistrzostw Europy na rok 2021.

„UEFA da sobie sporo czasu, bo mistrzostwa Europy to zbyt poważna impreza i przedsięwzięcie, by przekładać je z miesiąca na miesiąc” – powiedział Boniek, który twierdził, że w czasie telekonferencji rozważono też ewentualność przełożenia turnieju na jesień bieżącego roku.

Zwolnione przez ME tegoroczne terminy UEFA przeznaczy na finały Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Ten pierwszy zaplanowała na 27 czerwca, a finał LE w Gdańsku odbędzie się 24 czerwca, o ile pandemia do tego czasu ustanie, podał portal Interia. Krajowe związki mają nadal dążyć do zakończenia rozgrywek ligowych przed 30 czerwca br., o ile będzie to możliwe.

Wiadomo również, że towarzyskie mecze reprezentacji jakie miały się odbyć w marcu zostały przeniesione na czerwiec. W czerwcu nie odbędą się natomiast mecze eliminacji Mistrzostw Świata 2022. Terminy rund eliminacyjnych do europejskiej pucharów w sezonie 2020/21 pozostawiono do dalszego ustalenia.

